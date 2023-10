Soldi per sport e servizi sociali 

Più risorse per la manutenzione di strade e impianti sportivi, ma anche per le famiglie e i cittadini fragili, e per le politiche giovanili. Via libera alla maxi variazione di bilancio del comune di Selargius per poco più di 6 milioni di euro, l’ultima spartizione dei fondi in cassa - non solo comunali, ma anche regionali e statali - prima della nuova manovra finanziaria a cui si sta lavorando in previsione del prossimo anno.

La viabilità

Fra le priorità la manutenzione delle strade. «Centomila euro per la viabilità rurale, altri 160mila per la manutenzione di alcune strade del centro urbano», ha spiegato l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu prima dell’approvazione nell’assemblea civica di piazza Cellarium. Partendo da via San Martino, sventrata più volte fra lavori alla rete idrica e per la fibra ottica, e via Sant’Olimpia che da tempo attende un restyling completo. Ci sono anche 150mila euro per rifare la segnaletica stradale, e 95mila dedicati ai nuovi attraversamenti pedonali rialzati: sei in tutto distribuiti fra via San Mauro, via San Marco, via Vienna, via delle Begonie, via della Libertà e via Primo Maggio.

Palestre e campi

Una fetta delle risorse va alla manutenzione degli impianti sportivi: 170mila sono dedicati alle torri faro necessarie per poter utilizzare i campi anche la sera. «Altri 100mila euro per la manutenzione straordinaria della palestra di via Rossini», ha sottolineato Porqueddu. Una priorità più volte manifestata dalle stesse società sportive cittadine costrette - senza impianti disponibili in città - a migrare verso i Comuni vicini per avere campi e palestre in affitto.

Progetti sociali

Fondi anche per le politiche sociali, in gran parte stanziati dalla Regione: dagli oltre 320mila euro per i progetti personalizzati a favore dei portatori di handicap, ai 30mila per il servizio di assistenza domiciliare, sino ai circa 180mila per l’inserimento di minori in strutture protette. E ancora: 681mila per l’acquisto del cantiere comunale di via Archimede, 150mila per il restyling al primo piano del centro sociale di via Solferino - chiuso da oltre un anno - 250mila per aiutare le attività produttive locali. A incidere nella spartizione delle risorse in bilancio c’è anche il caro bollette che ha costretto la Giunta a stanziare ulteriori fondi per far fronte all’aumento del 20 per cento per l’energia energetica: nel 2022 il Comune ha speso 402mila euro, quest’anno saranno 531mila. A questo si sommano i rincari nei consumi idrici: 392mila il costo nel 2022, 470mila nel 2023.

Le criticità

La variazione è passata a maggioranza, senza l'approvazione dei gruppi di minoranza. «Resta la nostra perplessità sui 30mila euro destinati ad una società esterna che dovrà occuparsi del bando per erogare i contributi attesi da un anno dai commercianti selargini», ha spiegato il capogruppo di Selargius cambia Mario Tuveri motivando, a nome dell'opposizione, il voto contrario alla manovra finanziaria proposta in Consiglio. «Nonostante la carenza di personale, continuiamo a pensare che il bando poteva essere definito dai nostri uffici evitando questa ulteriore spesa».

