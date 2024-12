Soldi per scuola e diritto allo studio 

Il Comune di Serramanna investe sulla scuola e sui suoi studenti di ogni ordine e grado: è la chiave di lettura della variazione al bilancio di previsione votata dal Consiglio comunale, che ha portato all’iscrizione di nuovi capitoli di spesa per lo studio per complessivi 50 mila euro.

«La variazione riguarda diverse misure a favore degli studenti», ha detto in Aula il sindaco Gabriele Littera, che ha dettagliato l’intervento: «Settemila euro vanno ai progetti presentati dall’Istituto comprensivo, 14 mila sono destinati all’acquisto di altri strumenti musicali per favorire questo indirizzo presente nella scuola secondaria di I grado e 30 mila sono stanziati infine per le borse di studio per merito». In quest’ultimo caso si stratta della riproposizione di uno stanziamento destinato all’erogazione di numerose borse di studio al merito scolastico per quegli studenti (dalle scuole dell’obbligo agli universitari) che restano fuori dagli altri interventi statali e regionali legati alla situazione reddituale, più che al merito vero e proprio.

«Ancora una volta – prosegue Littera – non facciamo mancare il sostegno del Comune alla scuola e alle famiglie».

