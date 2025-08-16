Soldi per Marceddì, scuole, sport e teatro 

Via libera dal Consiglio all’assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il provvedimento, di circa un milione e mezzo di euro, è passato con il voto contrario del gruppo Insieme per Terralba. Il vice sindaco Andrea Grussu ha illustrato i principali interventi sottolineando come le risorse saranno utilizzate per completare opere e servizi strategici. «Stiamo dando continuità al nostro programma – ha sottolineato Grussu – con interventi qualificanti da realizzare entro il 2025».

Le opere

Tra le opere previste figurano il completamento di via S’Arrettori Matta, lavori di manutenzione straordinaria per le scuole e per il teatro comunale, l’illuminazione di via Campidano, interventi nella borgata di Marceddì e cofinanziamenti per gli impianti sportivi Remigio Corda e per il Puc. In agenda anche la bitumatura delle strade interne, l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati e nuova segnaletica, oltre a lavori di manutenzione nelle strade rurali. Il piano prevede inoltre l’acquisto di mezzi e attrezzature, la realizzazione di parcheggi in via Trieste e in piazza Martiri delle Foibe, la manutenzione straordinaria dei campi sportivi del quartiere Giogoni e il rifacimento dei marciapiedi di via Porcella con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Altri fondi saranno destinati al potenziamento della videosorveglianza, all’acquisto di una nuova auto per la Polizia locale, alla manutenzione dell’area Pip e all’installazione di nuovi arredi urbani.

L’opposizione

Dai banchi dell’opposizione Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris, Gabriele Espis hanno mosso diversi rilievi. «Ancora una volta – affermano i consiglieri di Insieme per Terralba – abbiamo posto l’attenzione sulla sicurezza e sulla vigilanza, chiedendo maggiore impegno per il comando della Polizia locale. Tra le richieste un report sull’efficacia delle 32 telecamere installate, alcune delle quali non funzionanti a Marceddì, oltre a nuovi interventi viari come il completamento della via Rio Mogoro, fondamentale per il deflusso del traffico nei pressi dei plessi scolastici». Sul fronte scuole, la minoranza ha chiesto l’installazione di condizionatori nella primaria di via Eleonora e chiarimenti sui lavori di adeguamento mensa del plesso Carta. Perplessità sulla programmazione culturale estiva, giudicata «insufficiente e poco qualificante, affidata quasi esclusivamente ai comitati patronali». La minoranza criticato la proroga concessa per la presentazione del progetto della Casa di Comunità.

