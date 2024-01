Soldi per le cattedre mediche 

Piovono soldi sul deserto dei docenti medici. La Regione tenta la carta della disperazione finanziando, in sinergia con l'ateneo e l'Aou, i salari dei futuri professori di area medica di cui, al momento, abbonda la penuria. «Questo- premette il rettore Gavino Mariotti nell'incontro di ieri nella sede centrale dell'università - perché la legge prevede che si possano bandire posti con finanziamenti esterni a patto che vengano assicurati gli stipendi per 15 anni». Coperti così dagli 11 milioni e 250 mila euro della Ras affinché arrivino, grazie agli imminenti concorsi, 9 figure professionali, 4 ordinari e 5 associati.

Le specializzazioni

«Copriranno caselle scoperte - spiega Angela Spanu, direttrice del dipartimento di Medicina - come pediatria, chirurgia pediatrica, nefrologia, neurochirurgia e rafforzeranno altre già esistenti come l'oftalmologia e la gastroenterologia». Scuole, 21 attive al momento, che per essere operative necessitano di almeno due professori di ruolo, un'altra condizione perlopiù assente a Sassari. «È un investimento fondamentale- chiarisce l'assessore alla Sanità Carlo Doria- se non interveniamo adesso tra pochi anni i pazienti dovranno farsi trasportare coi mezzi militari a Roma, per esempio, a causa di un'emorragia cerebrale». E proprio la docenza di neurochirurgia rappresenta uno di quei vuoti a Sassari, ma pure a Cagliari, in cui si rischia un buco nero aperto dai prossimi pensionamenti. «Noi ci auguriamo di risolvere anche con Chirurgia Pediatrica, - interviene il direttore generale dell'Aou Lorenzo Spano - di sicuro l'arrivo di un professore associato e di uno ordinario ci aiuterà in questo senso». Ma i tempi non sono brevi. «A febbraio presumo ci sarà la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - precisa Mariotti - ma tra concorsi, commissioni ed esiti ci vorranno mesi».

Forse scorrerà l'intero anno per assumere figure che, oltre alla didattica, si devono fare carico della ricerca e dell'assistenza. «E la cui presenza- aggiunge Spanu- servirà anche per tenere in vita i corsi di studio». Con la presenza degli studenti aumentata, nei mesi scorsi a 200 unità dalle 127 precedenti. «Dobbiamo formare qui i nostri medici, - chiosa Doria - scordiamoci che chi si specializza a Padova accetti un posto a Nuoro. Ma serve una programmazione adeguata». Che, in Italia e in Sardegna, conclude l'assessore, manca da troppi anni.

