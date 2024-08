Soldi per l’ambulanza, ma è una truffa 

Proponevano l’acquisto di una serie di cartoline in cambio di una donazione da dieci euro, il tutto con l’indicazione che l’incasso sarebbe servito per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata per il trasporto di bambini affetti da gravi patologie o pazienti intubati. E per strappare i soldi alle persone di buon cuore che incontravano, i sedicenti volontari mostravano dei pass appesi al collo o spillati al petto con il logo di una onlus e il riferimento ad una presunta autorizzazione comunale. Peccato che fosse tutto falso: dal nome dell’associazione ai riferimenti di legge citati per dimostrare la regolarità della raccolta dei fondi.

Il presunto raggiro

Il sospetto che qualcosa non quadrasse è arrivato ad una giovane donna cagliaritana che, a fine marzo, aveva la madre ricoverata al Brotzu per una grave malattia e si è trovata davanti una coppia di giovani nel parcheggio dell’ospedale. «Mi hanno mostrato delle cartoline con dei disegni di bambini», si legge nell’esposto stilato dalla giovane, «un pacchetto di cinque costava 10 euro. Mi hanno spiegato che erano disegni dei piccoli pazienti ricoverati al Gaslini di Genova e che si trattava di una campagna nazionale per l’acquisto di ambulanza super-accessoriate anche per il trasporto di pazienti della rianimazione. Ci ho creduto e le ho prese, tanto che mi hanno pure dato la ricevuta». Una volta tornata a casa, però, la ragazza si è collegata a internet e ha cercato informazioni sulla onlus, scoprendo che - in varie regioni – c’erano state segnalazioni sul rischio che fosse una bufala.

L’esposto

La certezza che qualcosa non va è arrivata quando la ragazza ha contattato direttamente il Gaslini, scoprendo che nessuno sapeva nulla della campagna benefica. Stessa cosa al Comune dove le è stato detto che nessuna associazione era stata autorizzata a quel tipo di attività nelle aree pubbliche. Da qui l’esposto-denuncia che è stato presentato in Questura a fine marzo e che, poco dopo, ha portato all’apertura di un fascicolo di indagine per truffa a carico di ignoti. Oltre che nel parcheggio del Brotzu, i finti volontari della onlus sarebbero stati segnalati anche nei parcheggi di alcuni centri commerciali e, ai primi di giugno, nella via Manno. Truffe analoghe erano state segnalate a Milano, dove la polizia nel 2020 aveva denunciato due giovani che stavano raccogliendo offerte di denaro per un’ambulanza in zona Fiera, così come a Parma il mese scorso: in questo caso l’Ospedale Maggiore ha diramato una nota che smentiva la raccolta fondi di alcuni finti volontari.

