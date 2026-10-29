Soldi per il campo di Ceramica 

Oltre 2,6 milioni di euro per rilanciare l’impianto sportivo Ceramica di Iglesias e restituire al territorio una struttura di riferimento per lo sport agonistico e le attività della comunità, grazie alla Provincia del Sulcis Iglesiente alla quale è stato riconosciuto un finanziamento regionale di 2.6 milioni di euro, a fronte di una richiesta iniziale di 4 milioni, nell’ambito delle risorse destinate alla riqualificazione e al completamento delle infrastrutture sportive della Sardegna. Il contributo consentirà comunque di programmare l’ammodernamento degli impianti esistenti e la realizzazione di un’area esterna alberata destinata anche ad attività ricreative e momenti di incontro.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato estremamente significativo per la nostra Provincia e per la città di Iglesias – dichiara il presidente Mauro Usai –. Il completamento dell’impianto sportivo Ceramica riguarda non soltanto la riqualificazione di una struttura, ma anche la possibilità di restituire al territorio uno spazio destinato allo sport, alla socialità e alla crescita delle nuove generazioni». L’intervento si inserisce in una visione più ampia della Provincia di rilancio delle infrastrutture e dei servizi del Sulcis Iglesiente. «Adesso sarà fondamentale procedere con determinazione per tradurre questa opportunità in risultati tangibili per i cittadini», ribadisce Usai.

A illustrare le prospettive per il complesso è anche l’assessore allo Sport del Comune di Iglesias, Vito Spiga, che sottolinea le ricadute sul tennis e sull’atletica. «Oggi disponiamo di un campo da tennis all’aperto, con tribune di livello, e di un campo coperto che vorremmo migliorare attraverso questo bando. Con il finanziamento completeremo gli altri due campi, permettendoci di avere un circolo di tennis unico in tutto l’Iglesiente, capace di diventare attrattivo e di ospitare tornei importanti».Il finanziamento permetterà alla Provincia di potenziare gli impianti sportivi esistenti, mentre al Comune spetta il compito di renderli più competitivi anche per gare e manifestazioni di un certo livello. «Quello che dobbiamo fare ora – aggiunge Spiga - è trasformare il finanziamento in un’opera concreta, moderna e funzionale, capace di offrire nuove opportunità ad associazioni, atleti e giovani del territorio».

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