Soldi per gli eventi culturali, ecco a chi andranno i fondi 

Via libera alla ripartizione delle risorse per supportare le associazioni culturali cittadine, 80mila euro in tutto quelle stanziate in bilancio dall’amministrazione comunale.

Importo e iniziative da finanziare sono contenuti in una delibera della Giunta: in cima alla lista c’è il carnevale quartese organizzato quest’anno dalla Pro Loco, che viene finanziato con poco meno di 25mila euro, 15mila sono destinati all’edizione 2024 di Monumenti aperti curata da Imago Mundi e che si terrà a Maggio, 2mila e 500 euro vanno a “S’infrorada e sorres de mare” a cura dell’associazione Sardegna – Corsica Popoli del Mare, 2mila per “Riso e zucchero per Iringa – Memorial Piero Scarano” dell’associazione Su Idanu, 1.500 euro per “Beni beniu beranu”, organizzata dall’associazione Froris de Beranu.

E ancora: la rievocazione storica della Battaglia di Quarto, curata da Memoriae Milites, si aggiudica 2.500 euro, duemila ciascuno per l’associazione Lila e Coro Clara Voce - per la partecipazione di una giovane quartese, Gaia Deiana, a Sanremo Junior World - 10mila alla cooperativa Cemea per le attività di prevenzione del bullismo nelle scuole. Il resto viene spartito fra comitato di Sant’Antonio Abate, la polifonica quartese, la Pro Loco per la manifestazione “Sardi per le vie e le piazze di Quartu”.

E infine, 6mila euro, sono destinati alla realizzazione della mostra dei mattoncini Lego che verrà inaugurata domani nell’ex Convento dei Cappuccini.

