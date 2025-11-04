Soldi per gli asfalti: è scontro 

La ripartizione dei fondi dedicati alla manutenzione di strade, e marciapiedi, innesca lo scontro politico tra FdI e maggioranza al governo della città. «Avete tagliato quasi 3 milioni destinati alle strade e finanziato altri progetti che chissà se e quando vedranno la luce», l’accusa del capogruppo del partito di Giorgia Meloni in Consiglio comunale, Michele Pisano, insieme al coordinamento cittadino. «Da FdI attacchi da campagna elettorale, nessun taglio ma una programmazione che tiene conto di urgenze e interventi strategici», la replica del consigliere di Rinascita Stefano Busonera che ricorda «i 58 chilometri di strade asfaltate da questa amministrazione».

Le accuse

Duro l'attacco di FdI. «Pochi mesi fa l’amministrazione Milia esaltava i 9 milioni stanziati per le strade e ora, con una variazione di bilancio, ne taglia un terzo per spostarli su capitoli che serviranno ad alimentare la propaganda in vista delle prossime elezioni», le parole del capogruppo Pisano. Il coordinamento cittadino del partito rincara la dose: «Ancora una volta si racconta una città che non esiste e si promettono opere che difficilmente potranno essere cantierate entro la fine dell’anno, basti pensare - per esempio - alle Fornaci Picci o al mercato di Flumini». E ancora: «Tagliare risorse alla manutenzione e alla sicurezza urbana», conclude il coordinamento, «significa rinunciare a dare risposte immediate e concrete ai cittadini, che ogni giorno si confrontano con strade dissestate, marciapiedi impraticabili e piazze dimenticate».

La replica

Critiche che la maggioranza respinge: «Nessun definanziamento, al contrario», spiega il consigliere Busonera, «restano 4 milioni e 200mila euro già stanziati per la manutenzione e la riqualificazione della viabilità cittadina. Le somme ridistribuite, circa 2,8 milioni, sono state destinate a interventi strategici e urgenti per la comunità», sottolinea. Dai lavori di completamento nella caserma dei carabinieri, ai fondi per il “de minimis” a sostegno delle imprese locali, per la casa dei senzatetto di via Cilea, la riqualificazione del mercato di Flumini, sino alle risorse destinate alle mense scolastiche di via Mar Ligure e via Inghilterra. «Queste scelte non rappresentano tagli, ma una programmazione responsabile che tiene insieme le esigenze di manutenzione del territorio e lo sviluppo dei servizi essenziali per i cittadini», dice ancora Busonera. «L’obiettivo resta uno solo: usare bene ogni euro pubblico per migliorare la qualità della vita nella nostra città».

Infine la stoccata al capogruppo di FdI Pisano: «Più che fare proposte concrete, cerca di sollevare i toni esclusivamente per la campagna elettorale della prossima primavera. Noi invece», conclude Busonera, «siamo occupati a portare a termine i tanti obiettivi che ci siamo programmati all’interno di una visione strategica del presente e del futuro della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA