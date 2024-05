Soldi non dovuti, Manuel Delogu perde in appello  

Anche per i giudici di secondo grado, a cui si era rivolto dopo la condanna in primo grado del tribunale di Nuoro, Manuel Delogu, ex direttore generale della Provincia, ha percepito indebitamente dal 2007 al 2015 oltre 259 mila euro di emolumenti. Denari che Delogu ha già restituito all’ente intermedio subito dopo la decisione del giudice barbaricino, ma che dovrà integrare. Infatti è stato condannato anche al pagamento delle somme legali di 6.500 euro oltre agli interessi.

Anche in appello, il Tribunale ha dato ragione alla Provincia rappresentata dall'avvocato Maria Gabriella Cassarà secondo cui, la retribuzione spettante a Delogu nel suo ruolo di direttore generale era onnicomprensiva e per questo il dirigente non poteva accumulare altri incarichi retribuiti dall'ente.

Nel luglio del 2015, la Provincia fece una ricognizione delle retribuzioni corrisposte a Delogu scoprendo che veniva pagata anche l'indennità di presidente del nucleo di valutazione e di coordinatore dell'ufficio del responsabile del Contratto d'area di Ottana. Partì la contestazione e la richiesta di restituire 95 mila euro e spiccioli. È lo stesso Delogu che fece ricorso al giudice del lavoro.

