Soldi lascia la Rai Lavorerà alla Bbc 

«Non smettete di sognare e di osare. Io, da cittadina utente, continuerò a seguirvi». Suonava già come un commiato il messaggio inviato venerdì dalla presidente Rai Marinella Soldi alla presentazione dei nuovi palinsesti a Napoli. Un congedo «alla fine di un percorso impegnativo e gratificante» e insieme un richiamo alla necessità di «investire nel tanto di buono che c’è in Rai e fare autocritica costruttiva per trasformare ciò che non serve più». Ieri la presidente della tv pubblica ha ufficializzato l’intenzione di lasciare il ruolo, dal 10 agosto, in una lettera all’azionista, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Viale Mazzini parla di «decisione legata a ragioni personali e professionali». Soldi sarà consigliere non esecutivo del Commercial Board della Bbc dal 1° settembre, dopo essere entrata nel Consiglio principale del Gruppo nel settembre 2023. Bbc Commercial è una controllata della tv pubblica britannica, che supervisiona le attività commerciali del Gruppo e la realizzazione degli obiettivi di Bbc Studios. Cinquantasette anni, manager di profilo internazionale, presidente in scadenza di mandato, Soldi ha deciso di guardarsi intorno a fronte dello stallo sul rinnovo del vertice di Viale Mazzini. Dal 10 agosto le deleghe della presidente saranno affidate al consigliere anziano, che è l'Ad Roberto Sergio.

