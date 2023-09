Soldi “ingoiati” e carte rifiutate: i difetti della pompa di benzina 

Il distributore di benzina Tamoil, situato all'ingresso del Comune, è al centro di una serie di controversie legate a servizi non erogati e problemi di pagamento. Una rapida occhiata alle recensioni su Google è sufficiente per farsi un'idea dei problemi che affliggono questa stazione di servizio: servizi non erogati e banconote “risucchiate” da distributori difettosi e carte di credito rimaste incastrate nelle macchine.

Damiano Acunzo, uno dei consumatori che ha avuto esperienze negative in questo distributore, ha condiviso la sua storia: «Ho inserito 10 euro al self service ma non ho ricevuto alcun servizio e i miei soldi non sono mai stati restituiti. Inoltre, non è stata stampata alcuna ricevuta che avrebbe potuto essere utile come prova. Non esiste un ufficio d'appoggio per risolvere questi problemi». Alcuni clienti, come Monica Oppo, utilizzano carte di credito per pagare: «Una volta ho usato la carta per pagare e rifornire ma la pompa di benzina sembrava non funzionare. Solo dopo diversi tentativi inutili, sullo schermo dell'automazione è apparso un messaggio che avvertiva che la pompa non era in funzione». Le segnalazioni di questi problemi sono numerose: quando i consumatori cercano di mettersi in contatto con il numero di emergenza, vengono accolti da una voce robotica che li indirizza a inviare una mail per segnalare i problemi. Una procedura frustrante e complessa che porta molte persone a rinunciare a risolvere i loro problemi.

