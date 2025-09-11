Soldi in cambio dei “mi piace”, ma è una truffa 

«Se vi offrono un lavoro retribuito a condizioni molto vantaggiose, attenzione perché potrebbe essere una trappola». Il consiglio arriva dal dirigente della Polizia Postale della Sardegna, Francesco Greco: le denunce per raggiri e truffe, con false opportunità lavorative sui social network e sul Web, sono in aumento anche in città. Spesso le offerte si rivolgono a persone in cerca disperata di un lavoro, pronte a tutto. Anche a investire soldi dietro promesse di facili e immediati guadagni. E oramai i truffatori – dietro ci sono vere e proprie organizzazione criminali con basi operative spesso all’estero – cambiano strategie per catturare più vittime.

I “like”

Tra le trappole sparse nella Rete c’è quella della truffa dei “mi piace”. «Viene offerto un lavoro», sottolinea Greco, «per mettere like o recensioni positive sui social o sul Web. Attività, magari part-time da svolgere a casa e dai guadagni facili. E qualche soldo effettivamente arriva: uno specchietto per conquistare la fiducia delle potenziali vittime. Perché poi si chiede di acquistare sistemi di applicazione per poter accrescere il giro d’affari o di investire in bitcoin attraverso siti Web indicati dai truffatori. Chi ci casca inizia anche a guadagnare qualcosa, venendo così invogliato a investire somme sempre maggiori. E alla fine scopre che i propri soldi sono spariti nel nulla. Rimane con il conto corrente svuotato e senza lavoro».

Offerte imperdibili

E nella Rete si trova davvero di tutto. Greco per questo ricorda: «Bisogna sempre stare attenti alle offerte lavorative fuori mercato così come dai prezzi eccessivamente bassi dei prodotti. Anche in questo caso spesso dietro si nasconde una truffa». È il caso dei siti, clonati, delle compagnie assicurative – realizzati in modo impeccabile per somigliare a quelli delle aziende vere – che offrono polizze a prezzi molto bassi: chi ci casca fa il pagamento senza sapere di aver di fatto buttato i soldi e di non avere nessuna copertura assicurativa. E anche l’acquisto di prodotti sul Web deve avvenire in modo attento: «Quando i prezzi sono troppo bassi rispetto al mercato», ricorda Greco, «c’è quasi certamente qualcosa sotto. Bisogna fare delle verifiche prima di effettuare dei pagamenti per prodotti che si rischia di non ricevere mai».

Massima attenzione

La Polizia Postale cerca di intervenire e, quando possibile, anche di recuperare i soldi finiti nelle mani dei truffatori. «Ma quando il raggiro viene denunciato», spiega Greco, «oramai può essere tardi. Per questo è importante la prevenzione. Bisogna informare e far sapere che si è a rischio sempre. Meglio perdere un potenziale affare che diventare vittima di una truffa. Sul sito commissariatodips.it ci sono tanti consigli e anche sul Web è possibile trovare informazioni importante per evitare i raggiri».

