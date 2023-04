Soldi, gioielli e viaggi in cambio di incarichi Arrestati un giudice e due suoi collaboratori 

PERUGIA. Denaro ricevuto «sistematicamente», e poi gioielli, orologi, viaggi e un abbonamento in tribuna d’onore allo stadio Olimpico per le partite della Roma: sono le “utilità” che il gip di Latina Giorgia Castriota avrebbe ottenuto - secondo la ricostruzione della Procura di Perugia, guidata da Raffele Cantone - dopo avere conferito irregolarmente incarichi di collaborazione nell’amministrazione giudiziaria di beni sequestrati. Un'indagine che ha coinvolto anche i collaboratori Silvano Ferraro e Stefania Vitto. I tre sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare, in carcere per Castriota e Ferraro e agli arresti domiciliari per Vitto. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari ed induzione indebita a dare o promettere utilità le accuse contestate a vario titolo nel fascicolo. Dalle indagini della Finanza emerge uno scenario «granitico di gravità indiziaria», con una rete di rapporti amicali e di frequentazione fra i soggetti che hanno percepito «e stanno tuttora percependo» compensi cospicui» per incarichi conferiti «al di fuori di qualsiasi criterio oggettivo».

