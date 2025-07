Soldi freschi per le strade a pezzi 

Una svolta importante per la viabilità del Nuorese. Ammonta a 17 milioni di euro il pacchetto di risorse straordinarie stanziato dalla Provincia di Nuoro per manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale provinciale. L’annuncio arriva dall’amministratore straordinario Giuseppe Ciccolini che ha firmato le delibere facendo partire il piano di investimenti.

Le risorse

I soldi provengono in parte dal fondo per lo Sviluppo e la coesione, che garantisce 8,096 milioni di euro, e in parte da risorse regionali, suddivise in due tranche da 4,353 milioni e 4,342 milioni di euro. Un intervento importante, frutto, sottolinea Ciccolini «di una programmazione condivisa con i territori, realizzata attraverso un intenso dialogo con i sindaci delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane del Nuorese».

Primi cantieri 2026

Il piano operativo è già in fase avanzata. La progettazione inizierà entro la fine dell’anno, mentre i primi cantieri partiranno nella prossima primavera. Tuttavia, alcuni interventi sono già in corso, come nel Mandrolisai (tratto Gadoni-Cossatzu) e nel Marghine, tra Silanus e Dualchi. Nuovi lavori sono inoltre previsti in diversi comuni della provincia. Tra gli interventi più significativi, quello sulla strada tra Irgoli e Capo Comino, attualmente in fase di gara, con un avvio lavori previsto entro il 2025 e un investimento di 2 milioni di euro.

Nuorese maglia nera

«Queste opere sono un segnale concreto alle comunità locali – ha affermato Ciccolini –. La rete stradale provinciale è fondamentale per gli spostamenti quotidiani. È nostro dovere garantirne sicurezza e percorribilità, anche perché il Nuorese è ancora oggi tra le province italiane con il più alto tasso di incidentalità e mortalità stradale. Intervenire sulla sicurezza è una priorità assoluta». Ciccolini ha anche colto l’occasione per evidenziare il ritrovato ruolo delle Province nella gestione delle risorse, grazie all’impegno della Regione: «Finalmente si riconosce alle Province un ruolo centrale nella programmazione, ripartizione e assegnazione dei fondi. Per troppo tempo si è fatto credere che fossero enti lontani dai cittadini, privandoli degli strumenti per incidere concretamente. Ora possiamo dimostrare – ha concluso – che le Province sanno agire e rispondere ai bisogni reali dei territori, a partire da un tema cruciale come quello della viabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA