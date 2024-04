Soldi finiti, un prato davanti all’ex carcere 

L’obiettivo a questo punto è non bloccare il cantiere. E siccome i soldi sono praticamente finiti, la pavimentazione in piazza Manno non verrà completata. Tra modifiche al progetto, spese per l’opera di archeologi e di imprese specializzate il Comune sta dando fondo anche a una parte dei residui di bilancio 2023 per cercare di terminare quel che si può. Il resto verrà “coperto” da un tappeto verde «in attesa di ulteriori finanziamenti».

La novità

Nei giorni scorsi il dirigente ai Lavori pubblici, Alberto Soddu, ha firmato l’ennesima determina che riguarda il cantiere di piazza Manno. Il tema è legato ai reperti archeologici presenti, e in particolare si impegnano fondi “per completare la documentazione archeologica in prossimità delle mura dell’ex carcere e nella restante parte della piazza Manno”. L’area che corre davanti all’ex casa circondariale rimarrà però “scoperta”. «Al momento non si intende pavimentare la fascia lungo le mura per adibirla a prato verde, in attesa di futuri finanziamenti, e occorre procedere allo scavo attorno al pozzo che sarà delimitato da un’area gradonata», si legge nella delibera. Il motivo è semplice: i pochi soldi rimasti in cassa devono andare a due archeologi e alla ditta specializzata per terminare gli studi sui reperti presenti nel sottosuolo.

Gli studi

La soprintendenza infatti chiede al Comune che «Prima di procedere alla pavimentazione e alla realizzazione delle aiuole previste sul fianco orientale della piazza (lungo l’edificio carcerario) dovrà essere completata la documentazione archeologica dei contesti di presumibile interesse culturale emersi in prossimità delle mura del carcere».

Noin basta, «tutte le lavorazioni di scavo, anche superficiale, saranno eseguite sotto costante monitoraggio archeologico, a mano e documentando con i modi propri della disciplina archeologica».

Tradotto, bisogna spendere ulteriori 17.871 euro per il completamento della documentazione archeologica: circa 7.800 euro a testa per trenta giorni di lavoro dei due archeologi, Michela Collu e Luca Pompianu; 2.300 euro invece andranno alla ditta Archetypon di Tresnuraghes per sessanta ore di rilievi archeologici. ( m. m. )

