VaiOnline
Assemini.
16 settembre 2025 alle 01:24

Soldi dal fondo di riserva per i concorsi 

Organico comunale, prelevati 80mila euro: in cassa ne restano 54mila 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il terzo prelevamento dal fondo di riserva 2025 del Comune di Assemini è stato deliberato qualche giorno fa dalla Giunta comunale: «In sede di assestamento generale di bilancio abbiamo accantonato nel fondo di riserva le somme necessarie per i concorsi», ha spiegato il sindaco Mario Puddu: «Quando è stato possibile quantificare in maniera puntuale i costi relativi alle procedure, si è provveduto a effettuare lo storno dal capitolo di spesa del fondo di riserva a favore di vari capitoli: 65mila euro per l’espletamento delle procedure concorsuali, 10mila per i servizi di segreteria delle commissioni e cinquemila per l’uso delle graduatorie concorsuali».

La dotazione finanziaria

Il fondo può essere utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni si rivelino insufficienti. La dotazione finanziaria del Comune di Assemini per il 2025 ammontava a 180mila euro.

Se da una parte c’è l’importanza di portare avanti i concorsi per tamponare la grave carenza di personale in Municipio (pari a 62 unità), dall’altra gli 80mila euro in meno nel fondo lasciano un residuo di neanche 54mila euro che dovrebbe sopperire a eventuali spese urgenti da qui a fine anno.

Durante il Consiglio comunale del 31 luglio il sindaco aveva annunciato nuove assunzioni. Senza farsi attendere, l’8 agosto erano stati approvati i bandi di selezione per il reclutamento di 12 istruttori amministrativo-contabili e 10 istruttori tecnici: «Il numero straordinario di domande pervenute, più di 1.700, sta richiedendo tempi di verifica più lunghi del previsto ma le procedure stanno avendo regolarmente corso. Nei prossimi giorni verranno comunque banditi i concorsi degli altri profili professionali da assumere», ha aggiunto Puddu.

Le reazioni

«Il fondo di riserva può essere usato, ma non è né utile né corretto farlo per finanziare procedure concorsuali», ha commentato dall’opposizione la consigliera Niside Muscas: «Si tratta infatti di spese prevedibili, che dovrebbero essere programmate a bilancio. Il fondo serve a coprire emergenze e spese davvero impreviste: usarlo diversamente significa svuotarne la funzione e ridurre le risorse disponibili per affrontare urgenze autentiche».
«Il fondo non è un borsellino – ha aggiunto il cinquestelle Diego Corrias – e ogni volta che viene intaccato per qualcosa che non è un imprevisto si dimostra di non saper programmare. Le assunzioni sono frutto di concorsi da pianificare in bilancio preventivo».
Alessandro Casula, Pd, ha concluso: «Attingere dal fondo di riserva per coprire le spese del concorso non è allarmante. Il vero problema è che il rendiconto, da approvare entro il 30 aprile, è ancora fermo: senza questo atto i vincitori del concorso non potranno essere assunti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  