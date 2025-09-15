Soldi dal fondo di riserva per i concorsi 

Il terzo prelevamento dal fondo di riserva 2025 del Comune di Assemini è stato deliberato qualche giorno fa dalla Giunta comunale: «In sede di assestamento generale di bilancio abbiamo accantonato nel fondo di riserva le somme necessarie per i concorsi», ha spiegato il sindaco Mario Puddu: «Quando è stato possibile quantificare in maniera puntuale i costi relativi alle procedure, si è provveduto a effettuare lo storno dal capitolo di spesa del fondo di riserva a favore di vari capitoli: 65mila euro per l’espletamento delle procedure concorsuali, 10mila per i servizi di segreteria delle commissioni e cinquemila per l’uso delle graduatorie concorsuali».

La dotazione finanziaria

Il fondo può essere utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni si rivelino insufficienti. La dotazione finanziaria del Comune di Assemini per il 2025 ammontava a 180mila euro.

Se da una parte c’è l’importanza di portare avanti i concorsi per tamponare la grave carenza di personale in Municipio (pari a 62 unità), dall’altra gli 80mila euro in meno nel fondo lasciano un residuo di neanche 54mila euro che dovrebbe sopperire a eventuali spese urgenti da qui a fine anno.

Durante il Consiglio comunale del 31 luglio il sindaco aveva annunciato nuove assunzioni. Senza farsi attendere, l’8 agosto erano stati approvati i bandi di selezione per il reclutamento di 12 istruttori amministrativo-contabili e 10 istruttori tecnici: «Il numero straordinario di domande pervenute, più di 1.700, sta richiedendo tempi di verifica più lunghi del previsto ma le procedure stanno avendo regolarmente corso. Nei prossimi giorni verranno comunque banditi i concorsi degli altri profili professionali da assumere», ha aggiunto Puddu.

Le reazioni

«Il fondo di riserva può essere usato, ma non è né utile né corretto farlo per finanziare procedure concorsuali», ha commentato dall’opposizione la consigliera Niside Muscas: «Si tratta infatti di spese prevedibili, che dovrebbero essere programmate a bilancio. Il fondo serve a coprire emergenze e spese davvero impreviste: usarlo diversamente significa svuotarne la funzione e ridurre le risorse disponibili per affrontare urgenze autentiche».

«Il fondo non è un borsellino – ha aggiunto il cinquestelle Diego Corrias – e ogni volta che viene intaccato per qualcosa che non è un imprevisto si dimostra di non saper programmare. Le assunzioni sono frutto di concorsi da pianificare in bilancio preventivo».

Alessandro Casula, Pd, ha concluso: «Attingere dal fondo di riserva per coprire le spese del concorso non è allarmante. Il vero problema è che il rendiconto, da approvare entro il 30 aprile, è ancora fermo: senza questo atto i vincitori del concorso non potranno essere assunti».

