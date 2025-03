«Soldi contanti? Neanche per il caffè» 

I pagamenti digitali in Italia sono sempre più utilizzati e Oristano non fa eccezione. In provincia, e soprattutto nella città capoluogo, i contanti utilizzati anche per le spese più basse sono in caduta libera a vantaggio delle carte di credito, entrate nell’uso comune e che ormai vengono utilizzate anche per un caffè al bar.

Il dato

I dati che accompagnano i nuovi strumenti di pagamento, elaborati dall’Osservatorio Europa cashless di SumAp sulle 107 province italiane, sono significativi del cambiamento. Oristano nel 2024 ha registrato un calo nel ricorso al “cashless” (pagamento senza contanti) del 6,7 per cento rispetto al 2023; niente male se si considera che la media italiana segnala un meno 7,62 cento. «Ormai – spiegano al ristorante Craft di via De Castro - i clienti che pagano in moneta contante sono rari, pian piano stanno scomparendo. Le carte di credito rispetto a pochi anni fa sono aumentate e questo è un fatto positivo se non altro perché ci toglie dal dover a che fare con i contanti».

Importi minimi

Un altro dato dice che aumenta l’utilizzo dei pagamenti elettronici per gli importi minimi come caffè-birra e poco più. Infatti in testa alle province italiane per gli scontrini di basso importo senza metter mano ai contanti, l’Osservatorio Cashlesse colloca Oristano al quarto posto con un ticket medio di 28,6 euro a fronte della media nazionale di 34,2 euro. «Da qualche tempo anche le colazioni vengono pagate con le carte di credito, un fenomeno ormai comune, che riguarda non solo i turisti ma anche i locali», commenta Nando Faedda, presidente di Confcommercio.

I settori

I settori che hanno visto aumentare i pagamenti digitali sono i negozi di fiori, gioiellerie, bar, ristoranti e attività turistiche in genere. «Il pagamento con carte è ormai nell’uso comune, è comodo e sicuro per i clienti. Se prima il contante era la normalità, adesso è l’eccezione», commentano al negozio Florart di via Duomo.

Il calo

L’Osservatorio fornisce anche il dato dello scontrino medio digitale nel settore abbigliamento. Oristano è passato da 120,7 euro nel 2023 a 51,9 euro nel primo trimestre 2024 pari a meno 57%, il più marcato tra le 107 province. Francesco Orrù, presidente Confesercenti: «L’uso delle carte è un fenomeno che si va consolidando, al commerciante cambia poco o niente anche se pagare con la carta anche un caffè mi sembra esagerato».

L’Adiconsum

Giorgio Vargiu, segretario regionale Adiconsum: «Contesto due aspetti. Il pagamento delle commissioni che di fatto costringono il cliente a pagare qualcosa in più e il fatto che una buona parte dei cittadini non è in grado di gestire le proprie finanze perché una cosa è il contante, altro il “casheless” che può creare un indebitamento inconsapevole. Sono due aspetti sui quali occorre assolutamente intervenire: meno costi e alert tempestivi».

