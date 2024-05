Soldi alla pornostar: Trump condannato 

L’ex presidente degli Stato Uniti Donald Trump è stato giudicato colpevole per i 34 capi di imputazione nel processo per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Il tycoon è così il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essere condannato per un crimine.

In tribunale

Trump era finito a processo con l’accusa di aver falsificato documenti contabili della sua holding per occultare i 130 mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels perchè non rivelasse durante la sua precedente campagna elettorale nel 2016 la notte di sesso che aveva avuto con lui dieci anni prima. Soldi pagati dal suo ex avvocato tuttofare Michael Cohen e poi rimborsati come spese legali fittizie, violando anche la legge sui finanziamenti elettorali e quindi l'integrità del voto. Alla lettura dello storico verdetto di colpevolezza a suo carico Trump è rimasto impassibile, solo all’uscita dall’aula ha dichiarato: «È stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente – ha detto annunciando – continuerò a combattere. Ilvero verdetto sarà il 5 novembre». Infine, su Truth l’attacco alla giustizia americana: «Il processo è stato una farsa e il giudice era corrotto – ha ribadito sul suo social media – questa vicenda è tutt'altro che finita, lotteremo per difendere la nostra costituzione».

Le reazioni

Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg, colui che ha portato in tribunale e fatto condannare l’ex presidente, ha commentato con un post sobrio la sentenza: «Oggi una giuria ha riconosciuto Donald Trump colpevole di tutti e 34 i capi d'accusa».

Numerose le reazioni. «Oggi è un giorno vergognoso nella storia americana. I democratici esultano per la condanna del leader del partito avversario con accuse ridicole, basate sulla testimonianza di un criminale radiato dall’albo e condannato», ha scritto su X lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Mike Johnson, accusando Joe Biden di «aver strumentalizzato la giustizia» contro Donald Trump. La risposta della Casa Bianca non si è fatta attendere: «Rispettiamo la legge», è stato il primo commento ufficiale seguito poi da un post su X del presidente in carica Joe Biden che ha commentato: «C'è un solo modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale: andare alle urne».

La vicenda

Martedì scorso, dopo sei ore il procuratore dell'accusa Joshua Steinglass aveva concluso le argomentazioni che evidentemente hanno convinto i dodici giurati: la requisitoria ha cercato di dimostrare che il tycoon fosse "il mandante" dietro le azioni illegali del suo avvocato Michael Cohen paragonandolo ad un «marito che ingaggia un sicario per uccidere la moglie». E ancora: «Nessuno sta dicendo che l’imputato si sia effettivamente messo al computer e abbia digitato le fatture false, ma ha messo in moto una catena di eventi che hanno portato alla falsificazione dei documenti», aveva dichiarato il procuratore. «Le prove sono schiaccianti – ha concluso Steinglass – nonostante Trump sia un ex presidente, la legge vale anche per lui». Dopo la requisitoria il giudice Merchan aveva istruito la giuria che poi si è ritirata per raggiungere la decisione finale. Ieri, nella tarda serata italiana, lo storico verdetto che potrebbe cambiare le sorti delle presidenziali Usa dove Trump è in corsa per riprendersi la Casa Bianca.

