Soldi alla pornostar, Trump a processo 

Washington. Tra ingenti misure di sicurezza e centinaia di rappresentanti dei media accampati fuori dal tribunale sin dalle 4 di mattina, Donald Trump è arrivato a Manhattan per il primo processo a un ex presidente nella storia degli Stati Uniti. Trentaquattro capi di imputazione e almeno due mesi di udienze, il procedimento per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels è l’unico dei quattro a suo carico che arriverà a sentenza prima delle elezioni di novembre. «Lotto per la libertà di 325 milioni di americani. Questo processo è un attacco all’America», ha attaccato Trump poco prima di entrare in aula ribadendo di essere vittima di una «persecuzione politica».

Le accuse

Il tycoon è accusato di aver falsificato documenti aziendali per nascondere un pagamento di 130.000 dollari all’attrice e regista hard nel 2016 in modo che non rivelasse la loro relazione. Secondo il procuratore Alvin Braggs, l'ex faccendiere Michael Cohen, uno dei testimoni chiavi, ha materialmente staccato gli assegni e poi è stato rimborsato dalla società di Trump che ha fatto passare le rate come «spese legali». Non solo, la procura di Manhattan imputa all’ex presidente altre due mazzette in cambio del silenzio sulle sue sregolatezze: una da 30.000 dollari ad un portiere della Trump Tower ed un’altra da 150.000 dollari alla coniglietta di Playbow Karen McDougall con la quale The Donald ha avuto una storia sempre nel 2016. Insomma, per l’accusa il tycoon aveva messo in piedi uno schema più ampio per tutelarsi dagli scandali durante la corsa alla Casa Bianca che poi ha vinto. Per questo la procura chiamerà a testimoniare McDougall, l’editore del National Enquirer, il tabloid vicino all’ex presidente che si sarebbe fatto carico dei pagamenti a quest’ultima, e Hope Hicks, ex manager della campagna e poi direttrice delle comunicazioni alla Casa Bianca.

La difesa

Gli avvocati di Trump hanno elaborato una strategia difensiva basata, come riferiscono i media americani, sulle tre “d”, delay, deny and denigrate ovvero «ritarda, nega e denigra». Per la parte diffamazione, il lavoro è quasi esclusivamente affidato a Trump che, nonostante l’ordine del silenzio da parte del giudice Juan Merchan, continua a pubblicare post al vetriolo contro Daniels e Cohen accusandoli di volta in volta di essere «bugiardi, opportunisti» e perfino «sacchi della spazzatura». Per quanto riguarda i tempi del processo i legali dell’ex presidente puntano sulla lentezza fisiologica del sistema giudiziario americano - devono ancora essere scelti i membri della giuria su oltre 200 candidati - e su una serie di espedienti più o meno efficaci. Il giudice ha già bocciato la loro richiesta di ricusazione per un presunto conflitto di interessi (sua figlia lavora per un'azienda legata al partito democratico) sostenendo che si basava su «una serie di riferimenti, allusioni e speculazioni non supportate».

