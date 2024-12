Soldi alla pornostar, respinta l’archiviazione 

Washington. Donald Trump si avvia a insediarsi il 20 gennaio alla Casa Bianca come il primo presidente “felon”, criminale. Il giudice di New York Juan Merchan ha respinto infatti l’istanza di archiviazione del verdetto di colpevolezza per il caso pornostar Stormy Daniels (pagata per mantenere il silenzio su una loro storia), che gli avvocati del tycoon avevano presentato alla luce della sentenza con cui la Corte suprema ha stabilito l’immunità per le “azioni ufficiali” intraprese dal presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Sposando la tesi dell’accusa, Merchan ha scritto nel provvedimento che le prove riguardano «una condotta non ufficiale» e ha ricordato che la Corte suprema riconosce che «non tutto ciò che il presidente fa è ufficiale», neppure se agisce dallo Studio Ovale.

La decisione preserva la storica condanna che, se confermata, ne farà il primo pregiudicato a servire alla Casa Bianca. Il giudice non ha tuttavia ancora deciso se emettere la sentenza prima che il presidente eletto giuri, dopo la fine del suo mandato nel 2029, o se non emetterla per nulla, mantenendo agli atti in ogni caso il verdetto di colpevolezza. Come chiede l’accusa, sostenendo che l’imminente ritorno di Trump alla presidenza non dovrebbe ribaltare la decisione di una giuria. Trattandosi di un processo statale, The Donald non avrebbe la possibilità di graziare se stesso.

