«Soldati in ferie nell’hotel 5 stelle» 

Di fronte alle bandiere Curio Collection by Hilton, che danno il benvenuto al resort di lusso incastonato nella piccola baia di Santa Reparata, a Santa Teresa Gallura, hanno sventolato quelle dai colori panarabi per denunciare la “vacanza dei soldati israeliani dallo sterminio dei palestinesi”. All'indomani dell’atterraggio sulle piste del Costa Smeralda del volo proveniente da Tel Aviv, il gruppo di attivisti “Lungoni per la Palestina” ha manifestato pacificamente davanti all'hotel cinque stelle: nelle 194 camere affacciate sul mare, secondo gli attivisti, alloggiano “i militari israeliani di Israel Defence Forces, sbarcati a Olbia il 31 agosto e accolti con un secco no dalla popolazione sarda solidale con la Palestina, contro quello che viene presentato come un periodo di riposo ma che noi riteniamo un oltraggio a questa terra e alla coscienza civile”.

La protesta

Contestando la villeggiatura in Gallura, i manifestanti aggiungono: “Da cosa si riposano questi soldati i cui comandanti in capo hanno sulla loro testa condanne per crimini di guerra da parte della Corte penale internazionale”. Non ci sono conferme, in realtà, che i turisti ospitati a Santa Teresa siano in effetti appartenenti alle forze armate per un periodo di riposo sulla scia di quanto accaduto alcuni mesi fa nelle Marche. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero in realtà dipendenti civili di un’importante e strategica società. Gli attivisti hanno parlato in quattro lingue, italiano, inglese, francese e arabo, per raggiungere il maggior numero di ospiti presenti nella struttura. «Alcuni di loro sono usciti a chiederci se fosse vero quello che dicevamo poiché non erano a conoscenza della presenza dei militari israeliani e si sono detti sbigottiti e arrabbiati, esprimendo solidarietà alla causa palestinese», raccontano: «Dal personale dell'hotel, invece, ci è stato detto che gli ospiti che pagano duemila euro a notte non vogliono essere disturbati. Ma il disagio è creato, piuttosto, da coloro che accolgono i criminali di guerra e con cui la Sardegna non vuole essere complice». All'aeroporto di Olbia è previsto l'arrivo degli aerei da Tel Aviv fino al 16 settembre, a cadenza settimanale, e, continua il movimento Lungoni per la Palestina, “arriveranno ulteriori contingenti che alloggeranno in Gallura, in strutture ricettive di alto livello, e seguiranno la loro vacanza già strutturata ma campagne di boicottaggio per chi ospita i mostri responsabili di massacri sono in corso di preparazione da parte di tante realtà territoriali che difendono i diritti dei palestinesi”.

«Attivisti identificati»

Dopo la manifestazione pro Palestina organizzata il 31 agosto al grido di Killers not Welcome, ieri nello scalo di Olbia c'è stato un nuovo presidio e qualche tensione, in occasione di partenze e nuovi arrivi da Tel Aviv. «Questa mattina, la Polizia e la Guardia di Finanza hanno deciso di schierarsi con camionette e in tenuta antisommossa per proteggere l'ennesimo arrivo da Tel Aviv con l'obiettivo di garantire ai villeggianti sionisti delle serene vacanze», denuncia il comitato antimilitarista A foras. «Alcune cittadine sarde andate in aeroporto per vedere chi e cosa stesse arrivando da uno Stato genocida sulla loro terra, senza che alcun simbolo o bandiera venissero esposti, sono state arbitrariamente identificate dalla Digos mentre passeggiavano fuori dal terminal e minacciate di denunce penali per manifestazioni non organizzate», aggiunge il comitato. L'associazione Sardegna Palestina conferma: «Quattro autobus pieni di turisti israeliani in partenza per Tel Aviv sono stati scortati dalla polizia: è ormai confermata la presenza di militari dell’ IDF nei gruppi di turisti israeliani sbarcati sull’isola in questi giorni e, quando abbiamo sventolato la bandiera palestinese e urlato ‘Stop genocide e Free Palestine’, sia militari sia turisti ci hanno minacciato e ci facevano gestacci, molti ridevano allegramente».

