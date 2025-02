Soldati di pace europei, il no di Mosca 

Mosca. È un deciso “niet” quello che arriva da Mosca sul possibile schieramento di peacekeeper europei in Ucraina. Uno dei nodi su cui si focalizza in queste ore l’attenzione internazionale insieme con il possibile accordo tra gli Usa e Kiev sulle terre rare. La Russia ritiene anzi che la proposta, avanzata dalla Francia e dalla Gran Bretagna, sia un modo per «inasprire ulteriormente il conflitto», afferma il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, accusando in generale la Ue di «incitare» Kiev a continuare le ostilità. Sentendo «i cambiamenti degli equilibri politici» sul conflitto ucraino, con il nuovo corso di Donald Trump alla Casa Bianca, «l’Europa cerca immediatamente di sabotare questa tendenza, annunciando nuovi grandi pacchetti di aiuti militari a Kiev», ha detto il capo della diplomazia russa durante una visita a Doha. Ma Mosca fa capire di voler insistere nei contatti con Washington, dopo il primo incontro tra delegazioni dei due Paesi tenuto la settimana scorsa a Riad, guidate dallo stesso Lavrov e dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che ieri ha fatto saltare un faccia a faccia con l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas in visita in Usa per non specificati «problemi di agenda».

Oggi a Istanbul è in programma un nuovo incontro, ma a livello di funzionari, per parlare della normalizzazione delle attività diplomatiche, dopo le espulsioni e le restrizioni imposte reciprocamente dall’inizio del conflitto ucraino. I risultati dell’incontro in Turchia potrebbero dimostrare «quanto veloci ed efficaci possiamo essere nel fare progressi», ha detto Lavrov, creando un’attesa per la possibile revoca di almeno parte delle sanzioni in campo diplomatico. Il segnale dunque è che tra Mosca e Washington il dialogo prosegue, mentre si attende per venerdì l’incontro alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky e Trump e, forse, la firma del tanto atteso accordo che darebbe agli Usa il diritto di controllare lo sfruttamento delle terre rare in Ucraina. Il Cremlino ha risposto con un no comment alle richieste di una reazione a tali iniziative, trincerandosi dietro al fatto che ancora non vi è un annuncio ufficiale. Ma sull’opposizione ai peacekeeper europei Lavrov è stato molto chiaro. Il ministro degli Esteri russo se l’è presa in particolare con Emmanuel Macron, che giorni fa ne aveva parlato con Trump alla Casa Bianca, chiedendo anche una «protezione» degli Usa ai contingenti che sarebbero schierati in Ucraina. Ma Lavrov ha chiarito che «nessuno» ha ancora consultato Mosca sulla questione.

