Sold out la SoloWomenRun 

Avevano pensato che diecimila pettorali, da distribuire assieme alla classica maglietta tecnica sui toni del rosa, sarebbero stati più che sufficienti. D’altra parte, la SoloWomenRun ripartiva dopo tre anni (quattro considerando che quella del 2020 si era svolta senza andare in strada, cioè soltanto con i premi ai progetti solidali) e non era lecito sperare in un immediato ritorno ai livelli prepandemici. Invece, raggiunta quota 10.000, il nuovo responsabile organizzativo Andrea Culeddu (con Gevensport e Cagliari Atletica Leggera, sotto l’egida della Uisp di Cagliari) ha rilanciato a 12.000, certo che difficilmente in pochi giorni avrebbe raggiunto quel tetto. I fatti l’hanno smentito: manifestazione sold out per la non competitiva da 5 km (ma ci sono ancora pettorali per la gara da 10 km, la cosiddetta Challenge) e iscrizioni di fatto chiuse.

I dettagli

Domani la grande corsa rosa di Cagliari, che nelle sei edizioni ha scalato la classifica italiana delle più partecipate, sarà svelata in Municipio alla presenza del sindaco Paolo Truzzu. Il percorso è già noto (un giro da 5 km con partenza e arrivo alla Fiera, da ripetere due volte per le quasi 200 agoniste), così come il programma. Sarà l’occasione per ribadire il meccanismo di premiazione dei progetti solidali, ai quali sarà versata una cospicua parte del ricavato delle iscrizioni, e ringraziare i supporter. Tra questi, il nostro gruppo, che è media partner: sabato L’Unione Sarda regalerà un inserto speciale, domenica a far da colonna sonora alla mattinata sarà la musica di Radiolina (con il dj set di Luca Carcassi e Simonluca Olla), mentre Valentina Caruso e Lele Casini saranno in diretta dal percorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA