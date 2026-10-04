Solberg sbaglia, Evans festeggia il titolo mondiale 

ALGHERO. Da sempre gara combattuta e incerta fino all’ultimo, stavolta il 23° Rally Italia Sardegna, in versione ultimo round del Campionato del Mondo Wrc, ha voluto strafare con un finale mozzafiato. Dopo essere stato 5 volte vice campione del mondo, il pilota gallese Elfyn Evans ha spezzato l’incantesimo e conquistato il 1° titolo iridato Wrc, assieme al navigatore inglese Scott Martin sulla Toyota Yaris Gr Rally1. Arrivati ad Alghero da leader del Mondiale, hanno amministrato con sapienza e, grazie al 5° posto assoluto e al 3° nella power stage, hanno raggiunto l’obiettivo. Tuttavia, l’episodio cruciale e decisivo è stato l’errore commesso dallo svedese Oliver Solberg - figlio di Petter - a 2 curve dal termine dell’ultima speciale, la power stage dell’Argentiera. Per aggiudicarsi il titolo, Solberg avrebbe dovuto vincere Ris, Power stage e Super Sunday e ci ha provato, con un weekend da protagonista e 5 prove vinte. Ma a 2 curve dalla fine della power stage, l’unico errore lo ha tradito. Così Evans ha vinto il mondiale e Solberg e il britannico Elliott Edmondson il Ris, su un podio tutto Toyota, con Ogier-Landais sul 2° gradino e i finlandesi Pajari-Salminen sul 3° (primi in Super Sunday). Intanto Neuville ha regalato alla Hyundai la powerstage. Daprà, 12°, è stato 1° degli italiani, Korhonen nel Wr2 e Royére nel Wrc3.

Il Mundialeddu

Il “Mundialeddu”, ossia il primato tra gli equipaggi sardi, è andato al pilota ventenne di Macomer, Giuseppe Bitti, all’esordio iridato, e all’esperto navigatore gallurese Giuseppe Pirisinu, al 32° posto assoluto e al 3° in Rally3: «Un esordio emozionante, 4 giorni di alti e bassi, con problemi meccanici che ci stavano facendo perdere le speranze, ma il Team Colombi ha fatto il miracolo, siamo rientrati col Super rally e abbiamo recuperato. Questo risultato ci riempie di orgoglio».Un primato che fino alla 17^ speciale apparteneva al veterano Francesco Marrone (unico sempre al via in 23 edizioni) e Francesco Fresu, costretti al ritiro a 4km dalla fine traditi da un braccetto dell’anteriore destra. Al 43° posto Valentino Ledda e Claudio Mele: «Siamo riusciti ad arrivare alla fine, nonostante guasti e difficoltà. Eravamo consapevoli che sarebbe stata dura affrontare un mondiale con la Rally4 e arrivare alla fine è stato un sollievo, anche perché avevamo fatto i salti mortali pur di partecipare al Ris, gara di casa, con l’incognita che potesse essere l’ultimo».

Classifica finale : 1) Solberg-Edmondson (Toyota Gr Yaris Rally1) in 3h24’57”; 2) Ogier-Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) a 57”5; 3) Pajari-Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 1’37”3; 4) Fourmaux-Coria (Hyundai i20 N Rally1) a 2’38”5; 5) Evans-Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) a 4’48”; 2) Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs Rally2) a 14’23”3; 30) Pozzo-P. Cottu (Skoda Fabia Rs Rally2) a 1h05’01”6; 32) Bitti-Pirisinu (Renault Clio Rally3) a 1h11’29”6; 36) Tali-Libera (Ford Fiesta Rally2) a 1h17’08”1; 40) Mara-V. Cottu (Peugeot 208 Rally4) a 1h26’35”2; 42) Ledda-Mele (Opel Corsa Rally4) a 2h00’07”1; 43) Fosci-Tendas (Renault Clio Rally5) a 3h09’15”9.

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