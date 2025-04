Solarino-Calabresi “Perfetti Sconosciuti”  

Un’intrigante commedia sull’amore e sull’amicizia nell'era dei social media: ancora in scena “Perfetti Sconosciuti”, versione teatrale dell'omonimo e fortunato film di Paolo Genovese, con (in ordine alfabetico) Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Lorenza Indovina e Valeria Solarino, scene di Luigi Ferrigno, costumi di Grazia Materia e disegno luci di Fabrizio Lucci (produzione della compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, in coproduzione con la Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production). Le repliche: fino a domenica al Teatro Massimo di Cagliari (oggi alle 16.30 e alle 20.30, domani alle 19.30 e dopodomani alle 19) e lunedì 14 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari sotto le insegne de La Grande Prosa firmata CeDAC Sardegna.