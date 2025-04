Solarino: «A Cagliari tra Perfetti sconosciuti» 

In tv è stata Anita Garibaldi, moglie dell’eroe-padre dell’Unità d’Italia sepolto a Caprera. Ma il ricordo che lega Valeria Solarino alla Sardegna si sposta dall’altra parte dell’Isola. «All’Asinara, dove ho girato il film del cuore “Era d’estate” sull’esperienza là di Falcone e Borsellino», racconta l’attrice. «Ricordo che, a un certo punto, andò via la corrente elettrica, ed è eravamo totalmente isolati. Un particolare che creò comunità, con le cene a lume di candela». Cene lontane anni luce da quella di “Perfetti sconosciuti”, lo spettacolo tratto dall’omonimo film culto di Paolo Genovese, adattato per il teatro dallo stesso regista, con cui Solarino torna in Sardegna: la pièce debutta domani alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari, dove resterà fino a domenica, dunque lunedì sarà a Sassari, sotto le insegne del Cedac Sardegna.

Il cast

E Solarino è Eva, padrona di casa, insieme al marito Rocco, interpretato da Paolo Calabresi, del luogo in cui si svolge la storia: nel cast Dino Abbrescia (Lele), Lorenza Indovina (Carlotta), Paolo Briguglia (Cosimo), Alice Bertini (Bianca) e Emmanuele Aita (Peppe). Seduti intorno ai loro telefonini, pronti a sbirciare chiamate e messaggi dei commensali che consegnando alla tavolata i loro cellulari, consegnano anche potenziali relazioni nascoste. «Magari non sono le scatole nere della nostra vita, ma è vero che i cellulari contengono delle comunicazioni che, a volte, sarebbe meglio non rendere pubbliche, anche se innocue», dice Solarino. «Il segreto è visto come qualcosa di negativo, quando in realtà ci sono dinamiche che sono tenute insieme grazie ai segreti. In questo spettacolo ne mettiamo in scena di beceri, ma c’è pure il rapporto speciale tra Rocco e la figlia, che si confida molto col padre ma non con Eva, la madre, e che Rocco mantiene tale per non perdere la fiducia dell’una e dell’altra», prosegue la 46enne interprete di numerosi film di successo, al cinema e in televisione, dov’è appena tornata con la nuova stagione di “Rocco Schiavone”. «Poi, ci sono cose che non riusciamo a confessare neppure a noi stessi. «Ma lì», conclude l’attrice italo-venezuelana, «dipende da cosa vogliamo dalla vita».

