Solanas, un’altra estate senza parcheggi a pagamento 

La revisione ministeriale del 14 dicembre dello scorso anno sul codice stradale e sui parcheggi a pagamento blocca momentaneamente l’iter burocratico per l’istituzione dei parcheggi a pagamento nella frazione turistica di Solanas. «Il decreto non è stato ancora emanato. Nel frattempo nessun progetto può essere portato avanti in attesa di questo decreto che indica anche i limiti massimi delle tariffe adottabili e i sistemi di pagamento. In attesa di questo, nonostante gli Uffici del Comune e della Polizia locale abbiano ultimato lo studio dell’intervento, lo stesso non potrà essere realizzato entro il 15 giugno come da programma». Lo ha detto l’assessore alla viabilità del Comune di Sinnai, Cristian Spina rispondendo ad una interrogazione del consigliere di Forza Italia Walter Zucca su un tema che si è subito trascinato non poche polemiche.

Per questa estate nessun parcheggio a pagamento sarà insomma istituito a Solanas. «Approfittando di questo stop – ha aggiunto Zucca – sarebbe opportuno promuovere incontri fra maggioranza e minoranza per parlare del progetto e delle tariffe che l’opposizione ha sempre giudicato troppo alte». Per Zucca sarebbe opportuno anche «rivedere l’area destinata a parcheggio, visto che anche di recente è rimasta allagata dopo poche ore di pioggia». (r. s.)

