Solanas, un milione per sistemare le strade sterrate 

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione di alcune strade sterrate della frazione turistica di Solanas. Gli interventi sono stati programmati nelle vie Dei Gelsomini, Dei Ciclamini, Delle Esterlizie e Delle Zinnie. Prevista la bitumazione delle carreggiate e la realizzazione dell’impianto di illuminazione. Presto sarà indetta la gara d’appalto.

«Nel progetto - ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas - è prevista anche la sistemazione del marciapiede lungo via Su Portu: complessivamente sarà speso un milione di euro. L’obiettivo è accorciare i tempi anche se oggi non possiamo ancora prevedere l’avvio dei lavori destinati ad assicurare una viabilità più sicura e scorrevole. Un progetto sicuramente di primaria importanza. Come quello dell’impianto fognario ancora irrisolto e al quale si sta guardando con grande attenzione».

Sempre per quanto riguarda Solanas l’assessore alla Sanità Roberto Demontis ha avuto nuovi contatti con la Asl e l’assessorato regionale alla Sanità sulla riapertura della farmacia e della Guardia medica: «Altri due servizi essenziali - ha detto Demontis - che potrebbero far comodo anche al vicino villaggio turistico di Torre delle Stelle». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA