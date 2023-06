Solanas, strada da sistemare 

Uno stradello sterrato tra buche e polvere che dall’abitato di Solanas porta alla Provinciale. Alcuni cittadini denunciano questa situazione sollecitando un intervento del Comune. «La via delle Viole - dice il ristoratore Lazzaro Asuni -può e deve diventare una strada alternativa al traffico per l’abitato e per il mare: occorre quindi sistemarlo, renderla praticabile alle auto e ai pedoni. Oggi è ridotta ad un sentiero fra le erbacce e che si sviluppa fra buche e rigagnoli. Chiediamo un intervento del Comune: un viottolo che deve essere trasformato in una strada vera con marciapiedi e asfalto Una necessità anche per motivi di sicurezza». L’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai è d’accordo sulla importanza della strada. «Un intervento è assolutamente necessario. Faremo i lavori non appena sarà possibile». (r. s.)

