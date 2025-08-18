VaiOnline
Sinnai.
19 agosto 2025

Solanas, slitta a settembre l’apertura dell’ecocentro municipale 

Il nuovo ecocentro di Solanas realizzato dalla Cosir potrebbe aprire a fine settembre dopo lo slittamento della fine dei lavori, inizialmente fissato per giugno. Un rinvio legato ad alcuni adeguamenti progettuali, indicati dalla Città metropolitana e già in fase di ultimazione. Di questo, ha parlato in Consiglio comunale la sindaca Barbara Pusceddu, discutendo su una interrogazione presentata dai consiglieri di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni. Zucca ha sollecitato interventi di adeguamento sulla strada provinciale 20 per consentire l’ingresso e l’uscita in sicurezza di tutti i mezzi che frequenteranno l’ecocentro.

L’assessore alla Viabilità Cristiano Spina ha risposto che l’impianto è stato realizzato in questo sito nel rispetto delle indicazioni arrivate dalla Città metropolitana e da altri enti, aggiungendo però che l’interrogazione dei consiglieri Simoni e Zucca è più che giustificata: «Ci stiamo già mobilitando - ha detto Spina - per garantire gli accessi in sicurezza all’ecocentro sulla Provinciale 20, ma anche alle abitazioni lungo la Provinciale 17 anche perché non tutti gli automobilisti rispettano la segnaletica e gli attuali limiti di velocità». (r. s.)

