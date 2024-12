Solanas, mai più sosta selvaggia 

Il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato l’affidamento del servizio di controllo e gestione della sosta a pagamento nella frazione turistica di Solanas. La delibera è passata con i voti della maggioranza, mentre dai banchi dell’opposizione si è parlato di «tariffe esagerate» e di «parcheggi programmati anche in zone a verde pubblico e con problemi idrogeologici»: i consiglieri di minoranza hanno poi abbandonato l’Aula consiliare.

Salvaguardia

I lavori sono stati aperti dagli assessori Alessio Serra, Katiuscia Concas e Cristiano Spina che hanno parlato di un progetto assolutamente necessario per contribuire a rilanciare il turismo. L’assessore Spina ha detto che «non si stanno costruendo nuovi parcheggi ma stalli regolati da segnaletica e strisce blu là dove ci sono già. È fondamentale ridurre il fenomeno della sosta irregolare, anche a salvaguardia delle zone tutelate». Per rispondere a queste esigenze, la Giunta ha individuato l’istituzione di aree di sosta libere e a pagamento. Previsti 416 posteggi a pagamento, 67 stalli di parcheggio gratuiti per i residenti della frazione, e 85 stalli di parcheggio, gratuiti per tutti. Ne sono previsti anche per disabili, distribuiti in punti strategici. Previste tariffe agevolate per titolari e dipendenti delle attività commerciali e professionali e per i residenti a Sinnai. Chi vincerà il bando, dovrà occuparsi della realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e dell’installazione dei parcometri.

«No alla tassa sul mare»

Prima di abbandonare l’aula, la minoranza ha avanzato dubbi e perplessità. «Quelle della maggioranza – ha commentato Aldo Lobina, di “Sinnai libera” – sono teorie turistiche di difficile interpretazione. La maggioranza ha puntualmente respinto ogni nostra proposta. Nulla è valso a fare correggere una decisione astrusa che presenteremo ai cittadini con dovizia di particolari».

Walter Zucca di Forza Italia: «Siamo fortemente contrari alla sosta a pagamento che appare una vera e propria tassa sul mare. Una cosa è regolamentare i parcheggi, l'altra è pensare di rilanciare il turismo riempendo Solanas di strisce blu, con la sosta giornaliera a 6 euro per tutti. Un salasso per circa un migliaio di proprietari di seconde case: a Solanas serve ben altro: le fogne, ad esempio, o l'ecocentro».

Destinazione urbanistica

Roberto Loi, di Uniti per Sinnai: «Una parte dei parcheggi è stata individuata in zona verde, cui non è possibile dare una destinazione urbanistica differente in quanto Sinnai non ha ancora adeguato il piano urbanistico al Ppr e al Pai». Loi ha parlato anche «di aree con rischio di pericolosità idraulica elevata: ne informeremo gli organi competenti in materia per chiedere se le mie riflessioni siano o no, meritevoli dell'ascolto di chi oggi amministra».

