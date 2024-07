Solanas, la resa del farmacista 

Il dottor Graziano Pedrazzini ha gestito la farmacia di Solanas negli ultimi dodici anni. Ora, si è arreso. «Non trovo colleghi disponibili ed io sono costretto a stare dietro il bancone nella farmacia di via Trieste a Sinnai. Ho lanciato un appello anche ai farmacisti della Penisola: venendo a Solanas avrebbero avuto la possibilità di gestire una buona attività e trascorrere anche le vacanze nelle ore di chiusura. Di risposte neppure una. Lo stesso dal resto della Sardegna».

La scelta

Così il dottor Pedrazzini ha preso la peggiore delle decisioni possibili: «Non avrei mai voluto comunicare al mio amico assessore Roberto Demontis e al Comune di Sinnai l’impossibilità di tenere aperta la sede di Solanas. E ho restituito le chiavi del locale all’amministrazione. Ci ho pensato tanto, ho sperato tanto, non trovo soluzioni. A Solanas ci sino stato 12 anni: si lavora bene e si sta benissimo. Eppure non trovo un farmacista per riaprirla. Ho lasciato anche l’insegna “Farmacia Pedrazzini” e l’arredo, sperando nel miracolo. Non resta che aspettare».

La speranza

E nel miracolo spera anche il professor Roberto Demontis, medico legale e nuovo assessore alla Sanità del Comune di Sinnai. Una bella patata bollente, appena si è insediato. «Ho incontrato l’assessore regionale Armando Bartolazzi. Ho esposto la situazione. La promessa di impegno non è mancata. La farmacia di Solanas - commenta Demontis - è stata sempre ospitata nei locali del Comune. Una presenza importante dal 15 maggio al 15 settembre. All’assessore ho parlato anche della Guardia medica: il suo obiettivo è trovare una soluzione coinvolgendo medici appena laureati o medici in pensione. In un centro turistico come Solanas è necessario avere la farmacia ma anche la Guardia medica. Parliamo di servizi essenziali per la sicurezza di tutti».

In trasferta

A chi ha necessità dei medicinali non resta che spostarsi a Villasimius o a Torre delle Stelle. Proprio nel villaggio turistico, è operativa nella via Sagittario il “dispensario farmaceutico”, gestito dalla farmacia di Flumini di Quartu e che apre tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Ma anche a Torre delle stelle, da anni manca la Guardia medica estiva per carenza di medici disponibili. Per una qualsiasi emergenza, c’è il servizio di ambulanza dei volontari del “Sinnai soccorso”, ospitato gratuitamente dal Comune di Maracalagonis nella club house del parco nel cuore del villaggio turistico che sta registrando presenze record.

