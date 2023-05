Solanas, in sicurezza il costone roccioso 

Il costone roccioso che si affaccia nel mare di Solanas che rischiava di crollare è stato messo in sicurezza dal Comune di Sinnai. Un intervento atteso, assolutamente necessario per evitare smottamenti e caduta di massi in mare. Una situazione di pericolo che ha consigliato l’amministrazione comunale a sollecitare i fondi necessari per poter intervenire. Il contributo, 300mila euro, è arrivato nel 2015. Poi il lungo iter burocratico, lo studio del progetto e l’avvio dei lavori realizzati in pochi mesi. «Il progetto – ha spiegato il sindaco Tarcisio Anedda - è stato studiato per la mitigazione del rischio frana. Ha avuto un iter molto lungo a causa della complessità dell'intervento e alla sensibilità dell'area sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale».

«Dopo gli interventi realizzati a monte con lo scopo di regimentare lo scorrere dell'acqua piovana – ha spiegato Aurora Cappai, assessora comunale ai Lavori pubblici - sono seguiti i lavori di distacco delle rocce libere, la piantumazione di specie arbustive atte a consolidare il terreno e il posizionamento di una maglia metallica per ridurre il rischio da caduta dall'alto. Un lavoro che ha richiesto impegno dei nostri tecnici comunali e che li vedrà all’opera qualche anno ancora nella cura delle nuove piantine messe a dimora e nel monitoraggio delle reti e della loro funzionalità». (r. s.)

