Solanas, giochi e preghiera nel raduno degli oratori 

In novecento ieri nella spiaggia di Solanas per la Pastorale giovanile della diocesi di Cagliari: protagonisti i ragazzi degli oratori: sono arrivati da decine di paesi, ritrovandosi tutti assieme in una spiaggia infinita e bellissima, avviando le attività estive, sullo slogan “TuXTutti – E chi è il mio prossimo?”.

«Una giornata straordinaria, pranzo al sacco, momenti di riflessioni sul vangelo- ha detto il parroco di Solanas, don Diego Zanda. Poi tutti in Piazza per la messa col nostro vescovo Baturi».

«Lo scorso anno siamo stati a Villasimius, questa volta a Solanas, ospiti tante realtà parrocchiali – ha detto don Mariano Matzeu animatore pastorale a parroco di Sanluri-per avviare le attività estive nelle spiagge, nei campi scuola, negli oratori». (r. s.)

