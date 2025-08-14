VaiOnline
Sinnai.
15 agosto 2025 alle 00:48

Solanas: chiazza giallastra in mare ma non è inquinamento 

Mercoledì una segnalazione da Solanas indicava la presenza di una macchia gialla presso la spiaggia di Su Portu. I controlli, immediati anche da parte della Polizia locale e della squadra del Sub Sinnai, hanno escluso la presenza di tracce di inquinamento. Ieri mattina la conferma con un nuovo sopralluogo, questa volta dell’Arpas e ancora della Polizia locale, a seguito del quale è emerso che « non non sono state individuate tracce di chiazze o schiume, nel punto indicato. l’acqua era limpida e priva di sospensioni». Ieri la comunicazione ufficiale firmata dalla sindaca Barbara Pusceddu. “Il mare di Solanas” è assolutamente limpido».

A Solanas e a Genn'e Mari opera l’associazione di Protezione civile Sub Sinnai per il servizio di salvamento a mare. «Gli operatori – afferma il comandante della Polizia locale Giuseppe Fiori – non solo garantiscono la sicurezza ma sono preziose sentinelle delle spiagge che operano in stretto contatto con noi e con la Guardia costiera».
«Già dal pomeriggio di ieri – riferisce Paride Cardia, presidente del Sub Sinnai – la situazione non presentava alcun pericolo, grazie forse anche alla variazione del vento». (r. s.)

