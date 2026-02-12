VaiOnline
Iglesias.
13 febbraio 2026 alle 00:35

Solaio pericolante, sgombero immediato 

Ancora un’ordinanza di sgombero di un’abitazione a Iglesias per motivi di sicurezza. Questa volta l’allarme riguarda un appartamento comunale che si trova in via Giorgio Asproni a seguito di un intervento e successiva comunicazione ricevuta dai vigili del fuoco del distaccamento locale. Le condizioni del locale sono preoccupanti, hanno scritto dopo aver appurato le precarie condizioni del solaio, dunque non si può garantire la sicurezza di chi ci soggiorna. A quel punto il sindaco Mauro Usai non ha potuto che prendere atto dell’inagibilità e ha firmato l’ordinanza di sgombero con effetto immediato. Problemi analoghi alcuni giorni fa in una casa di via Paganini, di proprietà Area, a rischio crollo: anche in questo caso si è resa necessaria l’ordinanza di sgombero. Un problema, quello degli edifici a rischio, che p diventato anche oggetto una mozione, che verrà discussa durante il prossimo consiglio comunale. (ma. l.)

