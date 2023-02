Sola e malata, i carabinieri le portano i farmaci 

A 81 anni vive da sola, a Sant’Elia, dopo la morte improvvisa due mesi fa del figlio che abitava con lei. Autonoma, con una grande parlantina e spirito combattivo, viene coccolata a distanza dagli altri tre figli costretti, per motivi di lavoro, a stare lontani dalla mamma riuscendo però a farle compagnia appena possibile. Giovanna Frau, improvvisamente, è stata poco bene e mercoledì mattina avendo bisogno di medicinali ha afferrato il telefono e chiamato il maresciallo Mauro Secci, comandante della stazione dei carabinieri di San Bartolomeo. «Mi aveva detto di chiamare quando avessi avuto bisogno. Così ho fatto. Sono stati splendidi. Hanno preso i farmaci che mi servivano e me li hanno portati a casa. Li ringrazio di cuore». I carabinieri hanno infatti raggiunto la farmacia da cui si rifornisce l’anziana: il personale conoscendo bene i medicinali usati dalla donna ha consegnato le confezioni ai militari per una consegna speciale.

La necessità

«Sono ancora autonoma e non ho problemi a vivere da sola. Ho avuto un malore improvviso e non avevo la forza di uscire di casa. Mi è subito venuto in mente quello che mi avevano ribadito i carabinieri quando avevo avuto bisogno di loro: se dovesse avere delle necessità, mi dissero, ci avvisi senza problemi. Ho fatto così». Il comandante della stazione di San Bartolomeo ha risposto subito e inviato nella farmacia, dove l’anziana è conosciuta, la pattuglia in quel momento libera da incarichi o emergenze. I militari hanno preso i medicinali che servivano all’81enne e hanno raggiunto immediatamente la via, a Sant’Elia, in cui vive l’anziana.

Al servizio

Non è la prima volta che i carabinieri del comando provinciale di Cagliari intervengono in aiuto di persone in difficoltà. Il più delle volte si tratta di anziani o malati, magari momentaneamente soli. «Avrei potuto chiedere ai miei vicini», aggiunge Giovanna Frau. «Ma non volevo disturbare eccessivamente». Nonostante l’età e il gravissimo lutto recente, se la cava benissimo da sola: «Mi so organizzare. Purtroppo capita qualche giornata più complicata dal punto di vista fisico. Questa volta è successo proprio quando avevo finito i miei farmaci». I militari della stazione di San Bartolomeo non si sono limitati a consegnarle i medicinali: le hanno fatto un po’ di compagnia, per poi andare via appena è arrivata la richiesta di un intervento. «Li voglio ringraziare di cuore. Hanno confermato di essere degli angeli, prima di essere carabinieri».