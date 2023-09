Sokolov riappare in video: è giallo 

Mosca. L’ammiraglio Viktor Sokolov, comandante della flotta russa del Mar Nero, è apparso in un video mentre partecipava a una riunione di alti ufficiali all’indomani dell’annuncio delle forze speciali ucraine di averlo eliminato in un attacco missilistico. Il ministero della Difesa di Mosca, che ha diffuso le immagini, afferma che l’evento si è svolto ieri. Da parte loro gli ucraini hanno ribattuto affermando che stanno «chiarendo le informazioni» sulla sorte dell’ammiraglio. Fonti dei servizi di sicurezza di Kiev, intanto, hanno rilanciato affermando che le forze ucraine hanno colpito con sistemi di razzi a lancio multiplo Himars il quartier generale russo nella regione di Kherson, uccidendo otto ufficiali e ferendone altri sette. La fonte ha diffuso un video dell’attacco, non verificabie. Inoltre, il ministro per la Trasformazione digitale ucraino, Mikhail Fedorov, ha parlato di un nuovo tipo di drone “segreto” che in una sola sera avrebbe distrutto attrezzature militari russe per un valore totale di oltre 7 milioni di dollari, tra cui «carri armati T-80 e T-72 e obici D-30». Mentre il ministero della Difesa russo ha fatto sapere di aver colpito lunedì nell'area di Kiselevka, nella regione di Kherson, 12 hangar ucraini in cui erano immagazzinate oltre tremila tonnellate di munizioni di vari calibri. Anche in questo caso la dichiarazione è accompagnata da un video.

La guerra nella guerra

In questa guerra dell'informazione si inseriscono le notizie, vere o presunte, su quanto avvenuto nel bombardamento ucraino di venerdì scorso sul palazzo storico che ospita il quartier generale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli. Secondo Mosca, il bilancio dell’attacco missilistico, che ha provocato un incendio durato diverse ore, sarebbe di un solo militare disperso. Le forze speciali ucraine, invece, sostengono che sono rimasti uccisi ben 34 ufficiali, tra i quali l’ammiraglio Sokolov. Il Cremlino «non ha informazioni» in merito, ha liquidato la questione il portavoce Dmitry Peskov. Quanto alle nuove forniture di armamenti occidentali, Peskov ha detto che i carri armati Abrams consegnati dagli Usa «bruceranno come gli altri». L’agenzia Reuters infine ha citato un bilancio fornito il 19 settembre dal Belfer Center presso la Kennedy School di Harvard secondo il quale nel mese, fino a quella data, le forze russe avrebbero strappato a quelle ucraine 91 chilometri quadrati di territorio, contro i 41 riconquistati dall’esercito di Kiev.

