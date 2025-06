Sogno Osimhen per la Juve 

Ufficializzato l’addio a Florent Ghisolfi, la Roma cerca un nuovo direttore sportivo. Tutto indica che si vada verso il ritorno di Frederic Massara: l’ex ds del Rennes (e anche del Milan), che pare essere stato indicato da Claudio Ranieri, tornerebbe nella Capitale dopo l’interruzione del rapporto nel 2019.

Il mercato in vista della nuova stagione è già molto attivo. Matías Vecino è a un passo dal rinnovo con la Lazio, il centrocampista uruguaiano ha raggiunto l’intesa con il club per il prolungamento di un anno con l’opzione automatica per la stagione successiva legata al numero di presenze. Contratto da 2 milioni di euro più bonus. Ma il ds biancoceleste Fabiani ha avuto anche altre indicazioni dal nuovo-vecchio tecnico Sarri: deve portare a casa almeno uno tra Jacopo Fazzini (centrocampista dell’Empoli) e Giovanni Fabbian (stesso ruolo nel Bologna).

Movimenti

La priorità di Tudor invece è sempre Victor Osimhen. In casa Juventus si continua a parlare dell’attaccante nigeriano ex del Napoli (oggi in prestito al Galatasaray in Turchia), la cui clausola da 75 milioni vale soltanto per l’estero e scade a metà luglio.

Dopo l’offerta formale per Javi Guerra (20 milioni, bonus compresi) il Milan attende di capire dal Valencia se intende abbassare la richiesta di 25 milioni. L’Atalanta ha avviato contatti con il Southampton per Kamaldeen Sulemana, esterno d’attacco classe 2002, ghanese. L’Udinese a sua volta cerca Alessandro Nunziante, portiere classe 2007 di proprietà del Benevento.

Parma e partenopei

A Parma è atteso l’arrivo del nuovo allenatore, Carlos Cuesta, 29 anni, oggi assistente di Arteta all’Arsenal. Per la firma si attende che il tecnico si liberi formalmente dal club londinese. Il Napoli, ribadita la volontà di puntare su Lorenzo Lucca per il ruolo di attaccante, ora punta su Dan Ndoye, mezza punta del Bologna, e cerca un portiere da affiancare a Meret: da tempo segue il serbo Milinkovic-Savic del Torino, che ha una clausola da 19,3 milioni di euro. Sulla stessa direttrice dialoghi aperti per Ngonge: l’attaccante belga interessa ai granata.

L’Inter e le altre

Ange-Yoan Bonny si avvicina all’Inter. L’operazione da circa 23-25 milioni per l’arrivo in nerazzurro dell’attaccante del Parma è vicina alla chiusura. Il francese piace anche al Napoli, che però si è mosso tardi e comunque continua a seguire Darwin Nunez.

Oggi a Firenze è il giorno delle visite mediche di Edin Dzeko. Per il centravanti bosniaco 39enne contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico oltre un certo numero di presenze e un ingaggio da 1,8 milioni più bonus.

Se parte Nikola Krstovic, per l’attacco il Lecce ha sondato la disponibilità del Basilea su Kevin Carlos, punta spagnola classe 2001, nella scorsa 15 gol e 2 assist in 40 presenze. Il Genoa fa sul serio per Albert Gronbaek, i rossoblù hanno intensificato i dialoghi con il Rennes per il trequartista danese classe 2001.

