Sogno multipiano in via Majore 

Una soluzione per mitigare il problema parcheggi nel centro città e nella zona pedonale del corso Garibaldi. È quella a cui pensa l’amministrazione comunale di Nuoro, con l’acquisizione di un’area da privati per la costruzione di una piazza, con del verde e un parcheggio interrato e automatizzato su tre livelli per quasi 60 posti auto.

La proposta riguarda la zona tra il corso Garibaldi e via Dante. Un’area ormai vuota, che da tempo attende una riqualificazione dopo che l’edificio che la occupava negli anni Ottanta fu demolito. Un’area che conserva una importante volumetria. L’esistenza di una trattativa iniziata nella scorsa consiliatura, tra l’amministrazione e i proprietari dell’area, è confermata dal commissario Giovanni Pirisi che però precisa: «Servono le risorse adeguate». Quelle risorse necessarie per le infrastrutture che a Nuoro mancano.

I commercianti

La proposta di un parcheggio interrato proprio sul Corso, piace all’associazione dei commercianti dell’antica via Majore. Il presidente Salvatore Piredda, non lo nasconde: «Personalmente la ritengo una soluzione a uno dei problemi per il centro città, tecnicamente - prosegue - non sappiamo quanto sia realizzabile, sono a conoscenza che c’era stato anche un tentativo di acquisizione del Comune. Sarebbe un risultato doppiamente positivo. In primo luogo perché si interverrebbe su quel vuoto lasciato dal vecchio edificio e migliorerebbe l’estetica dell’area, in secondo perché permetterebbe di avere un multipiano service con parcheggi che darebbero un respiro alla città. Io sono un fautore anche di una rivisitazione dei giardini di piazza Vittorio Emanuele con dei giardinetti pensili e un parking multipiano. Quello attuale è troppo piccolo. Bisogna che si trovi la soluzione magari con una compartecipazione tra pubblico e privato.

Il progetto

L’area tra via Dante e il Corso, di quasi trecento metri quadrati, ha anche già un progetto di massima: tre piani e un sistema automatizzato di sosta tramite elevatore. Il prezzo di acquisizione, 400 mila euro. Il commissario Pirisi ammette di aver sentito parlare dell’eventualità ma ribadisce: «È una soluzione per la quale bisogna reperire le risorse necessarie». Complessivamente si potrebbero recuperare altri 60 posti auto. Ma tra le soluzioni spuntano altre possibilità indicate dal rappresentante dell’associazione del Corso che suggerisce: «Si potrebbe sfruttare l’area parcheggio del Tribunale con un multipiano, il centro storico è un puzzle da ricostruire».

