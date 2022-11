«Sogno l’amore: basta che sappia guidare» 

Lasciato il suo lavoro di muratore e andato in pensione, ha deciso di dedicarsi alla danza. Si è iscritto in una scuola, ha imparato i passi e via via è diventato sempre più bravo, tanto da vincere persino alcuni premi: «Ballo il liscio, il tango e il valzer, e voglio tanto trovare una signora che danzi con me».

Ha pure fissato i requisiti essenziali per la scelta. «Regola essenziale è che non fumi», dice, «perché io non potrei mai stare con una fumatrice. E poi deve assolutamente saper guidare. Se ha la macchina è meglio, ma se non ce l’ha non fa niente, gliela darò io. L’importante è che si possa uscire, andare alle feste, e ballare». Eh sì, perché la vera passione di Sarritzu è proprio il ballo.

Sarà anche arrivato alla veneranda età di 85 anni, ma di stare a casa seduto sul divano, con pantofole e copertina, davanti alla tv, non ci pensa nemmeno.

Luigi Sarritzu, quartese doc e provetto ballerino, ha ancora un’energia e vitalità invidiabile e adesso ha un solo obiettivo: trovare una donna che trascorra con lui tutti gli anni che gli restano da vivere. Pronto a convolare a nozze? «Questo lo deciderà lei», dice, «adesso l’importante è trovarla, poi se lei vorrà ci sposeremo altrimenti faremo i fidanzatini».

I criteri

Ha pure fissato i requisiti essenziali per la scelta. «Regola essenziale è che non fumi», dice, «perché io non potrei mai stare con una fumatrice. E poi deve assolutamente saper guidare. Se ha la macchina è meglio, ma se non ce l’ha non fa niente, gliela darò io. L’importante è che si possa uscire, andare alle feste, e ballare». Eh sì, perché la vera passione di Sarritzu è proprio il ballo.

Lasciato il suo lavoro di muratore e andato in pensione, ha deciso di dedicarsi alla danza. Si è iscritto in una scuola, ha imparato i passi e via via è diventato sempre più bravo, tanto da vincere persino alcuni premi: «Ballo il liscio, il tango e il valzer, e voglio tanto trovare una signora che danzi con me».

All’aperto

D’altronde sfoggio della sua bravura, Sarritzu lo ha dato anche sabato scorso al parco Matteotti, in occasione delle iniziative della rassegna Parkart con il giardino che si è trasformato in una grande pista da ballo. «Sapete quante ore ho ballato? Dalle 18 alle 20, senza fermarmi. Mi hanno fatto tutti i complimenti, ero molto contento e sabato prossimo non vedo l’ora di tornare». La compagna di ballo e di vita «deve avere circa 78 anni o giù di lì e soprattutto deve essere in forma, in salute e deve avere voglia di uscire, perché a casa non ci facciamo niente. Poi come si dice “moglie e buoi dei paesi tuoi”, dunque se è quartese, tanto meglio». E il problema non è certo la solitudine: «Io non mi sento per niente solo, però voglio una persona che condivida la vita con me e con cui possa uscire in macchina. Purtroppo io ho un problema a un occhio e non posso più guidare». Di certo Sarritzu non ha bisogno di niente «la signora che mi ruberà il cuore non deve preoccuparsi di niente, penso a tutto io. Ho anche un bel giardino con tanti alberi».

La gioventù

Nato in via Merello, Sarritzu è cresciuto anche a Funtan’i Ottus dove viveva la nonna: «Io sono quartese vero, non mi sono mai spostato». E qui si è sposato, «mia moglie era davvero bella». Rimasto vedovo ha avuto qualche compagna ma poi è rimasto di nuovo senza una dolce metà.

E la ricerca di una nuova compagna deve avvenire anche velocemente, «perché in primavera devo andare in crociera e non voglio andare solo. Quindi spero che qualcuno si faccia avanti, poi ci conosciamo e chissà che non venga fuori qualcosa di buono». Anche la passione per le crociere è nata dopo la pensione: «Prima non avevo tempo, poi ho scoperto quanto è bello viaggiare e vado sempre in crociera, dove organizzano anche le serate di ballo».

Sarritzu è tutt’altro che timido. Sempre pronto a fare amicizia, sia che si trovi al parco, sia che partecipi a qualche iniziativa. È lui a farsi avanti quando vede una bella signora e a fare la domanda d’obbligo “Mi scusi lei è libera?”. Per ora a chiedere aiuto a Maria De Filippi non ci pensa. «Forse adesso non andrei a “Uomini e donne”. Non mi piacciono quelli che ci sono. Poi ci sono signore troppo giovani per me. Ma chi sa, nella vita non si può mai sapere e magari un giorno l’amore lo troverò lì».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata