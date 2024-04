«Sogno di partecipare alle olimpiadi»  

Lo scorso anno ha lasciato la sua casa per inseguire il sogno più grande, perché per Sophie Tola, 17 anni, l’equitazione è molto più di uno sport. Il suo viaggio è cominciato quando frequentava le elementari e cavalcava i pony della scuderia De Bois di Baccalamanza: oggi partecipa a gare di assoluto livello, come gli Internazionali d’Italia. La giovane amazzone di Capoterra è attesa da un futuro nell’equitazione tutto da scrivere.

«Ho lasciato la Sardegna lo scorso giugno per trasferirmi a Pavia, non è stato facile allontanarmi dalla mia famiglia e dai miei amici, ma per raggiungere certi livelli nel mio sport è necessario fare molti sacrifici – racconta Sophie - ero venuta qui per provare un cavallo, poi ho deciso di restarci e farmi seguire da Roberto Arioldi, un istruttore che mi sta insegnando tante cose».

Le giornate di Sophie sono caratterizzate da una serie di impegni: ogni mattina alle 6 raggiunge il maneggio per allenarsi e si prende cura dei cavalli, poi raggiunge il liceo scientifico. «Ho poco tempo libero – dice Sophie - tra l’allenamento e lo studio, ma faccio quello che mi piace e per questo sono felice. La mia casa mi manca, non torno a Capoterra dallo scorso Natale, ma sto vivendo un’esperienza di vita che mi sta dando tanto. Ho due cavalli, Daiquiri, una splendida puledra di cinque anni, e Cordelli, un maschio di 9 con il quale partecipo alle gare».

La voglia di andare a cavallo di Sophie è stata più forte della paura di sua madre, Romina Pinna, che riteneva quello sport troppo pericoloso per sua figlia: ma i bambini, si sa, riescono sempre a ottenere ciò che vogliono. «Andare a cavallo era il mio sogno sin da piccola – racconta Sophie - ma mia madre si è sempre opposta, poi sono riuscita convincerla a farmi provare. Mi sono innamorata dell’equitazione sin da subito, e ho iniziato cavalcando i pony, per poi passare ai cavalli più grandi».

A diciassette anni è difficile dire cosa si farà da grandi, e quale sarà la strada giusta da intraprendere, ma Sophie sembra avere le idee molto chiare: «Il mio sogno è competere ai massimi livelli, e magari un giorno partecipare alle Olimpiadi, quello che voglio è continuare a far parte di questo mondo e fare della mia passione un lavoro. Per adesso mi concentro sul prossimo obiettivo: punto a partecipare per l’ultima volta ai Campionati assoluti junior - dove si saltano ostacoli di 1 metro e 40 centimetri – che si terranno a settembre».

