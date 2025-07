Sognare al Festival della Marina di Villasimius 

«Recito per regalarmi emozioni», così Valerio Mastandrea racconta il suo mestiere d’attore e regista al pubblico che sabato notte ha affollato la platea del Festival della Marina di Villasimius.

Le oltre 400 sedie non sono bastate per un pubblico che è accorso alla piazza del porto sin dal tramonto. Oltre loro, chi accomodato sulle panchine del lungo mare, chi sulle sediette portate da casa e tantissimi in piedi, tutti hanno seguito rapiti il confronto che ha visto protagonisti l’artista romano con le colleghe-amiche Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi.

«Come Valerio sono un’attrice di strada, randagia, che si è fomata sul set e non nelle scuole di recitazione», ha raccontato Golino subito dopo aver spiegato il suo rapporto con Goliarda Sapienza, un’altra randagia (forse) ma con diverse radici. All’autrice de “L’arte della gioia” Golino non deve solo il romanzo che le ha permesso di affermarsi come regista anche tra il grande pubblico con la trasposizione televisiva del romanzo, ma anche un fondante rapporto giovanile.

Magnetica Valeria Bruni Tedeschi. «Recito per provare la vertigine della vergogna», ha confessato. Un andare oltre se stessi, spingendosi oltre la propria comfort zone e lasciarsi trasportare da sentimenti che a volte sono indomabili come la volta che scoppiò a ridere durante una scena drammatica. Pensò di aver commesso un errore, invece il regista ritenne quella sua reazione perfetta.

In prima fila anche Stefano Petrocchi, patron dello Strega, e Stefano Dal Bianco (vincitore dello Strega Poesia nel 2024), che ieri sera hanno preso il testimone sul palco di Villasimius insieme allo scrittore fresco re del Premio Andrea Bajani.

