«Sognare a Cagliari negli anni ‘80» 

Dopo una lunga assenza dai palchi sardi, La via del Collegio e Impressioni portano Alberto Fortis, sabato al padiglione D della Fiera di Cagliari, con lo spettacolo “Piano e voce”, alle ore 21.

La musica è al centro della sua vita fin da bambino. Se dovesse guardare all'Alberto Fortis di allora, qual è il la prima immagine che le verrebbe in mente?

«Un angolo del giardino dove mia madre coltivava le fragole. Per me era il luogo dei sogni. Non avrei mai immaginato che vent'anni dopo mi sarei ritrovato negli studi di registrazione dei Beatles, gli Abbey Roads Studios a Londra, a registrare “Fragole infinite” con una canzone dedicata a John Lennon e la supervisione di Sir George Martin, il quale mi fece cantare questa canzone nello stesso microfono in cui Lennon cantò “Strawberry Fields Forever”».

Un segno del destino.

«Le stelle ci indicano il percorso, ma sta a noi renderci percettivi, coltivare questo aspetto che oggi, se trasferisco il ragionamento su un’equazione più collettiva, direi sia una cosa di cui abbiamo estremamente bisogno in un tempo abbastanza impazzito».

Da sempre nella sua opera tende a osservare lo spazio di conflitto tra luce e ombra, intimo e collettivo.

«È un codice genetico-artistico legato forse anche alla mia natura: sono dei Gemelli e questo mi porta un po’ a considerare sempre le due facce della medaglia. Addentrandoti in certi percorsi filosofici, anche di comparazione tra diverse religioni, capisci perché il saggio dice che la vita è un’alternanza di opposti, e che questi devono essere in qualche modo armonizzati. Questo codice l’ho tradotto anche nell’attività sociale, sono testimonial nazionale di City Angels, AISM, fondazione contro la fibrosi cistica, Unicef ».

Un notevole impegno civico.

«Credo che l'arte in generale, e la musica in particolare per quanto mi riguarda, debba assolvere questo ruolo a cui viene chiamata, perché mi sembra di essere a un giro di boa. Da una parte c’è tanta rassegnazione ma dall’altra, e lo intercetto incontrando i giovani negli istituti, negli atenei e nelle scuole, mi sembra che ci sia un humus molto ricco, una generazione un po’ più incontaminata da certe tossine».

Ha detto più volte di aver pagato la sua libertà artistica. Questione di “pennacchio” immacolato alla Cyrano, o se potesse tornare indietro…

«No. E non perché voglia avere ragione a distanza, è proprio una questione istintuale: io non riuscirei a mettermi in moto artisticamente altrimenti. Però se dopo più di quarant’anni di carriera vedo i teatri pieni, significa che la proposta artistica raggiunge il suo pubblico. E poi credo che ti porti a essere continuamente stimolato e a poterti guardare allo specchio la mattina e dire, “perlomeno sono una persona coerente”».

Il 29 novembre suonerà alla fiera di Cagliari.

«Sono molto felice, era da un po’ che non venivo invitato in Sardegna. Di Cagliari ricordo il bellissimo concerto al palazzetto dello sport negli anni ‘80. E poi la moglie di mio nipote è sarda, quindi un po' di Sardegna la vivo attraverso di lei».

L'appartamento in via dell'ironia ce l'ha ancora o l’ha venduto?

«No, vivo ancora lì. Con un fatto, però: per me l’ironia non è non una panacea comoda per aggirare l’ostacolo, ma confronto e autocritica. Come diceva Luciano Pavarotti: mai smettere di studiare».

La più grande soddisfazione?

«Far parte dell’associazione Cittadellarte capitanata dal maestro Michelangelo Pistoletto. Essere ambasciatore per la pace preventiva e ambasciatore per la candidatura dei prossimi premi Nobel in Italia è il mio più grande riconoscimento».

