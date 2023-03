Sognano un prestito: «Siamo stati truffati» 

Avrebbero pagato tutti cifre comprese tra duemila e cinquemila euro ad una società che si occupa di consulenze per ottenere un prestito a tasso agevolato. Ma alla fine nessuno avrebbe visto nemmeno un euro del prestito desiderato. Per questa ragione, trentadue professionisti – tutti residenti tra Cagliari ed i centri dell’area metropolitana – hanno presentato un esposto-querela in Procura, chiedendo che i magistrati indaghino su quello che ritengono possa essere stato un vero e proprio raggiro preconfezionato.

La denuncia

Tutte le presunte vittime della truffa si sono rivolte all’avvocato Carlo Monaldi per essere assistite, depositando nelle scorse settimane la denuncia che è già arrivata nella scrivania del Procuratore. Nei mesi tra marzo e maggio 2022, gli oltre trenta privati – compresi alcuni titolari di società – avrebbero sottoscritto con una società romana, ma con sede operativa anche in città, in via Sonnino, un contratto di consulenza e assistenza per la redazione di un progetto finalizzato all’ottenimento di un finanziamento a tasso agevolato dedicato a professionisti, partite Iva e piccole e medie imprese. I finanziamenti, stando ai progetti, sarebbero dovuti essere da 60 o da 30 mila euro: metà a fondo perduto e l’altra metà da restituire con un tasso agevolato dell’uno e mezzo per cento.

Il contratto

Il contratto, stando ai denuncianti, faceva riferimento ad un finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo ed i richiedenti avrebbero dovuto ricevere le somme prima entro 60 giorni (poi diventati 120) dall’emissione della determina da parte dell’ente certificante di Bruxelles.