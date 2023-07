Sognando un deambulatore 

Un anno di attesa per avere i deambulatori. Una condizione difficile per chi ha difficoltà motorie, per chi senza ausilio praticamente è costretto all’immobilità e si è sentito dire dalla Asl che la lista d’attesa è lunghissima e la fornitura è bloccata.

Adesso arrivano in contemporanea le scuse ai malati e buone notizie. «In questi giorni la situazione si sta definendo - fanno sapere dalla Asl- a maggio l'Ares ha espletato una gara ponte e le Asl, per il tramite dei Servizi di Assistenza Protesica distrettuale, sono in grado di riprendere a fare gli ordini. Ora bisognerà attendere che le ditte fornitrici spediscano gli ausili e poter così recuperare tutte le richieste arretrate». Poi dalla Asl «le scuse per la lunga attesa, dovuta», spiegano, «all'aumento dei prezzi stabilito dai fornitori, che ha invalidato il bando precedente e al nuovo Codice degli appalti che ha determinato la necessità di redigere un nuovo bando e questo ha richiesto altro tempo».

La malata

In attesa di ricevere il deambulatore c’è – tra gli altri – anche Anna Maria Spiga di San Sperate, che tramite il figlio Gabriele Lasio, ha presentato la richiesta alla Asl di Decimomannu per un deambulatore. Dopo aver ottenuto tutte le certificazioni legate al riconoscimento dell'invalidità e un ricovero in ospedale, la donna che ha 85 anni e diverse, gravi patologie, ha presentato negli uffici di Decimomannu la prescrizione della stessa Asl, per un deambulatore.

L’iter

«Ho dovuto inviare due volte la mail con la richiesta -racconta Gabriele Lasio - perché bisognava presentare tutta la documentazione in formato pdf, in altri formati la Asl non è in grado di leggerli, e nessuno mi aveva avvisato. Dunque sono trascorse inutilmente due settimane, prima che potessi avere risposta». Ma nonostante le due mail, del deambulatore neanche l'ombra, così Gabriele Lasio si è presentato direttamente a Decimomannu dove ha fatto l'amara scoperta: prima di lei ci sono oltre cento persone in lista d'attesa, molte da più di un anno.

«Mia madre è stata dimessa, serve il deambulatore, se si deve aspettare, lo compriamo a nostre spese ma - osserva Lasio - mi metto nei panni di chi ha la pensione minima e non ha nessuno che lo aiuti. Senza contare tutta la parte burocratica che va espletata per via telematica, un ostacolo per quasi tutti gli anziani».

Un anno per avere un presidio che permette di superare certe disabilità e dà dignità alle persone, consentendo loro di non chiedere aiuto anche solo per fare pochi passi. «Una vergogna».

