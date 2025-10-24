Sognando la finale italiana 

Due italiani in semifinale nell’Atp 500 di Vienna. Jannik Sinner si é sbarazzato con relativa facilità di Aleksandr Bublik per raggiungere per la terza volta questo traguardo al Vienna Open, la 42ª della carriera sul circuito Atp: eguagliato il record italiano dell'era Open. È finita con un doppio 6-4, ottenuto in 76' di gioco a tratti spettacolare, che ha divertito il pubblico presente sul cemento indoor della capitale austriaca. Oggi il n. 2 del mondo affronterà alle 15 Alex De Minaur (7), che a sua volta in precedenza aveva eliminato Matteo Berrettini. Precedenti poco incoraggianti per l'australiano: 11 incroci e altrettante sconfitte. «Con lui é sempre dura», ha però detto Sinner, subito dopo aver chiuso con tre ace nell'ultimo turno di battuta la sfida al kazako, n.16 del ranking, «ho cercato di rimandare di là il maggior numero di risposte, restando solido. Sono molto felice di esserci riuscito». Jannik ha perso solo cinque punti al servizio: «Mi sono allenato tanto, cercando di cambiare qualcosa al momento del caricamento», ha spiegato. «Mi sono sentito molto a mio agio. Posso essere solo contento del match», ha aggiunto. La prova con De Minaur «sarà più difficile, a Pechino è stata dura e sarà una battaglia dal punto di vista fisico». Sinner, che ha raggiunto le 19 vittorie consecutive sul cemento indoor, ha così confermato il suo dominio sotto il tetto. Il servizio ha fatto la differenza. Al termine la percentuale di punti messi a segno dall'altoatesino sulla prima sarà addirittura del 93% (più un notevole 80% sulla seconda), con otto ace, contro i nove del kazako, battuto per la sesta volta in otto incontri.

Verso le Finals

Anche Lorenzo Musetti ha guadagnato la semifinale in due set. Ha battuto il francese Corentin Moutet per 6-3, 6-4 e affronterà il tedesco Alexander Zverev. Dune notizie per lui da Basilea. dove lo sfortunato Auger Aliassime si è ritirato nei quarti. In prospettiva Atp Finals, il carrarino ha adesso 480 punti di vantaggio sul canadese.

Si é invece fermato ai quarti il cammino di Matteo Berrettini, battuto da De Minaur in due set (6-1, 7-6), dopo 2 ore e 43 minuti di gioco. Il romano é parso stanco, reduce dalla maratona di oltre tre ore e un quarto negli ottavi contro il mancino britannico Cameron Norrie. Matteo ha comunque provato ad allungare la partita salvando un match-point nel nono game del secondo set. Le statistiche risentono di un primo set a senso unico a favore dall'australiano: per Berrettini a referto 13 vincenti a fronte di 34 errori gratuiti. L'azzurro ha messo a segno otto ace (e nessun doppio fallo), il 71% di prime - ma con solo il 50% dei punti portati a casa - ed ha vinto il 53% dei punti con la seconda.

