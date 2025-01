«Sognando i culurgiones», Pappagallo ad Alghero e Cagliari 

Olbia, Alghero e Cagliari. Sognando i culurgiones. «Un capolavoro. Saperli chiudere è una forma d’arte e la farcia è difficilmente replicabile fuori dalla Sardegna, perché ci vuole un determinato formaggio. E il bello è anche questo». Parola di Luca Pappagallo.

Il “cuciniere” più amato del web è sbarcato sull’Isola col suo tour letterario-gastronomico. Dopo la tappa di martedì alla Ubik di Olbia e ieri a Sassari, il cuoco maremmano, fondatore di uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia, sarà ad Alghero domani (18.30) a Lo Quarter e sabato a Cagliari (alle 18) alla Ubik di via Sonnino per la presentazione con cooking show di “La nostra cucina di casa”. «Per presentare un libro di cucina cucinando mentre si viola la sacralità di una libreria», spiega lui, che con Casa Pappagallo, da cui propone ricette di piatti autentici e facili da replicare (col “godurioso assaggio finale”), è diventato un riferimento della cucina nel Bel Paese, con milioni di follower. «Ma quanto piace a noi italiani parlare di cibo?», si chiede per rispondere alla domanda sul suo successo. «Lo facciamo anche mentre stiamo mangiando e siamo sazi», aggiunge. Altro è, però, mettersi ai fornelli. Anche se per Pappagallo è tutta questione di buona volontà. «Quello che porto avanti come concetto è che la cucina è per tutti. Devi solo avere voglia di applicarti anche per poco tempo: per esempio, quando si fa un risotto sono i primi due o tre minuti, quando il riso si tosta, a essere importanti», dice. «Per cominciare proporrei uova col pomodoro. Una padella, un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e il pomodoro: lo fai cucinare finché non inizia a scoppiettare e ci apri sopra le uova. Un pizzico di sale, una foglia di basilico e il pane, e la cena superba è servita». Semplice. No?! «Per apprezzare la nostra cucina dovremmo andare più spesso all’estero, dove amano piatti, come gli spaghetti aglio, olio e peperoncino o il cacio e pepe, di cui noi quasi ci vergogniamo e che sono invece», conclude il 60enne cuoco di Grosseto, «il simbolo della nostra cucina, per la quale bastano davvero poco tempo e pochi ingredienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA