Sognando i Coen Questo amore ultimo baluardo di una vita senza speranze 

Con un po’ di Tarantino e un pizzico di fratelli Coen, il secondo appuntamento al cinema di Rose Glass conferma un trend che preannuncia grosse aspettative per il futuro. In “Love Lies Bleeding”, l‘America degradata degli anni Ottanta lascia spazio ad un amore sconfinato, ultimo baluardo contro una vita senza più speranza.

Come titolare di una palestra di fitness, Lou reprime a fatica i trascorsi con un padre problematico, una madre di cui ha perso le tracce ed una sorella emotivamente dipendente da un marito violento. La situazione cambia dopo aver conosciuto Jackie, un’affascinante culturista scappata di casa in cerca di successo. Animata da una passione esplosiva, la coppia si prepara per sostenere un contest di body building a Las Vegas; ma i tanti problemi di Lou cominciano a destare seria preoccupazione, soprattutto gli abusi sempre più frequenti di suo cognato.

Il caratteristico setting urbano si anima dei chiaroscuri che alternano il fosco delle carreggiate alle luci saturate delle insegne e dei lampioni. In un’escalation di eventi senza controllo, intrecciando il genere d’azione a quello sentimentale, la regia colpisce per alcuni momenti onirici e d’inaspettato lirismo, tanto efficaci nella forma quanto ben inseriti nel contesto.

Su questa linea, i personaggi godono di una caratterizzazione marcata, sia nei particolari estetici che nel temperamento, e le protagoniste brillano per due interpretazioni da plauso a scena aperta. Il risultato, a conti fatti, saprà di certo attrarre gli spettatori dal palato fino, ma non sfuggirà anche a quelli occasionali in cerca di qualcosa che vada oltre il semplice intrattenimento. (g. s.)