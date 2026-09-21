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Ultra Trail.
22 settembre 2026 alle 00:29

Sogna, da Iglesias al Tor de Geants 

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Se ti chiami Sogna di cognome, tanto vale che lo faccia in grande. E sei un appassionato di trail running come lo è Massimiliano Sogna, non c’è niente di più grande del Tor de Geants. A 54 anni, 32 dei quali passati lontano dalla sua Iglesias, a Courmayeur (dove gestisce l’unica lavanderia), quel sogno è diventato realtà. Massimiliano Sogna ha tagliato il traguardo con la bandiera dei Quattro Mori sulle spalle dopo aver percorso a piedi, senza sosta, 330 km attorno alla Val d’Aosta con un dislivello ascensionale di oltre 24mila metri: «Non è proprio una passeggiata di salute», ha scherzato al termine della prova, una delle più temute in assoluto tra le gare ultra trail.

Il tempo (così come il piazzamento) non conta: in queste prove si entra in una dimensione spirituale che va oltre quella fisica. Per quello all’arrivo Sogna ha parole più per chi lo ha sostenuto in questo viaggio che per la prova stessa. «Ho delle dediche da fare e la prima è per mia moglie e mia figlia, alla mia famiglia. La prima, perché ce n’è una seconda che è quella dei Courmayeur Trailers, con il presidente Alberto Lorenzi in testa e i miei compagni di allenamento. Ma ho sentito anche il sostegno degli amici nell’Isola, perché puoi anche emigrare ma dentro rimani sardo per sempre». ( c.a.m. )

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